Cuatro partidos de sanción a Vinícius y adiós al clásico

Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, ha sido sancionado con cuatro partidos tras su expulsión por roja directa ante el Villarreal, después de agarrar del pelo a Nathan Saliba. De esta forma, el futbolista brasileño se pierde el duelo de este fin de semana ante el Sevilla, el clásico del domingo 25 de octubre ante el Barcelona, el duelo ante el Racing en Santander el 1 de noviembre y el de Mestalla ante el Valencia el día 7 de noviembre.

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al brasileño este miércoles por su expulsión en el minuto 73, "por tirar del pelo" a Nathan Saliba, "con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos" y por dirigirse al árbitro en actitud agresiva tras la roja, según reflejó el acta del colegiado Isidro Díaz.

Vinícius deberá cumplir dos partidos de suspensión por sus protestas al árbitro principal basándose en el artículo 127 del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol, en que se indica que "siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes" y otros dos -la sanción mínima que establece el artículo 130.2- "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido".

Con esta sanción, que incluye en ambos casos multas accesorias, el brasileño será baja en el próximo encuentro, el domingo que viene contra el Sevilla, en el clásico en Barcelona y en las siguientes jornadas ligueras contra el Racing en Santander el 1 de noviembre y en Mestalla ante el Valencia el día 7.

El árbitro expulsó a Vinícius después de que el VAR le avisara para valorar "una potencial conducta violenta" del atacante en la acción que supuso el 2-0 para su equipo y que luego quedó anulado. En el acta el colegiado reseñó también que, tras la expulsión, Vinícius siguió protestando su decisión "a voz en grito" y que se dirigió a él "con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta".

Desestimadas las alegaciones del Real Madrid

El Comité de Disciplina desestimó las alegaciones presentadas por el Real Madrid porque, a su juicio, "las imágenes resultan compatibles con el relato del colegiado, resultando inequívoco el tirón de pelo, sin que las consideraciones relativas a la posición de la mano, la disposición de los dedos o el carácter supuestamente accidental del contacto permitan constatar un error material manifiesto en los términos exigidos por el artículo 27.3 del Código Disciplinario".

Además, recuerda que el acta arbitral precisa expresamente que el tirón de pelo se produjo "sin estar el balón en disputa entre ellos", circunstancia que, valorada conjuntamente con las imágenes, "permite apreciar que la acción se desarrolló al margen de una disputa efectiva del balón".

También considera que la protesta posterior del brasileño constituye "una conducta autónoma y diferenciada de la que motivó la expulsión". "Las imágenes permiten constatar que, una vez expulsado, protestó la decisión arbitral, dirigiéndose hacia el árbitro con actitud agresiva y teniendo que ser sujetado por sus compañeros", apunta.