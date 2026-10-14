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Mourinho y la sanción a Vinícius: "¿Por qué dos horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid?"

El entrenador del Real Madrid ha cuestionado el momento elegido por el Comité para hacer pública la sanción de cuatro partidos a Vinícius.

Mourinho, en el partido ante el Villarreal

Mourinho, en el partido ante el Villarreal Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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La previa del Roma - Real Madrid ha quedado eclipsada por la noticia de la sanción de cuatro partidos a Vinícius. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al brasileño este miércoles con dos partidos por el agarrón de pelo a Nathan Saliba y otros dos por sus protestas al colegiado Isidro Díaz.

La decisión del Comite de la RFEF de hacer pública la sanción solo dos horas antes del partido del Real Madrid en el Olímpico de Roma no ha gustado a José Mourinho, que ha sido preguntado sobre si consideraba el hecho de que la sanción se conociera justo antes del duelo en la capital italiana podía afectar a su equipo en el duelo de la segunda jornada de la Champions.

"La pregunta es por qué motivo el Comité ha hecho saber la sanción en este momento. Deberías preguntar al Comité por qué no lo ha hecho esta mañana o mañana por la mañana... ¿Por qué lo hace dos horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid? No olvidar que el Real Madrid es un club español", ha asegurado Mourinho.

Tras esa sanción, Vinícius se perderá los duelos ligueros ante el Sevilla, el Barcelona, el Racing de Santander y el Valencia.

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