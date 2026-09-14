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El presidente del AD Ceuta, tras cinco derrotas en cinco partidos: "Quien no se sienta identificado porque el presi es morito..."

Luhay Hamido ha salido a hablar tras el mal inicio de su equipo en la LaLiga Hypermotion: cinco derrotas en cinco partidos.

Luhay Hamido, presidente del Ceuta

Luhay Hamido, presidente del Ceuta Ceuta

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Las cinco derrotas en cinco partidos del AD Ceuta en LaLiga Hypermotion han provocado que el presidente del equipo, Luhay Hamido, se pronuncie al respecto y lo haga de una forma muy contundente, llegando a hacer referencia a su nacionalidad.

El objetivo del máximo mandatario del Ceuta ha sido buscar el apoyo de la afición y revertir poco a poco la situación del equipo, aunque solo se han disputado 15 puntos y quedan por jugarse 111.

"Quien no se sienta identificado porque el presi es morito..."

"Y quien no se sienta identificado porque el presi es morito, que por favor de un paso al frente, porque yo estoy deseando ver los partidos desde la grada de animación", empezó diciendo Hamido.

"A algunos les duele que lo haya hecho el morito"

El presidente también se acordó de los detractores que han estado criticándole desde que comenzó a dirigir el club: "Sé que a esos poquitos les duele que lo haya hecho el morito, pero eso ya no lo podéis cambiar, ya se ha hecho, superadlo ya", dijo antes de mandar un mensaje de unidad entre plantilla y aficionados: "Confianza plena en la plantilla, cuerpo técnico, dirección deportiva y nuestra maravillosa afición".

Además, Hamido tiró de ironía acerca de un posible reemplazo: "Mientras llega algún salvador, nosotros seguiremos trabajando por dar alegrías a la Ciudad y por seguir uniendo a todos los caballas... Ni me justifico ni lloro, sigo peleando y trabajando".

El AD Ceuta ha comenzado perdiendo ante Andorra, Las Palmas, Mallorca, Celta de Vigo B y Burgos. Su próximo partido será en casa ante el Real Valladolid.

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