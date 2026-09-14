¿Cuándo da Luis de la Fuente la primera lista tras la conquista del Mundial?

Dos meses después de bordar la segunda estrella, la selección española de fútbol vuelve a escena con los partidos de la fase de grupos de la Nations League 2026 - 2027. La actual campeona del mundo estrenará su condición de bicampeona del mundo midiéndose a Inglaterra en Wembley el próximo sábado 26 de septiembre. España se medirá a Croacia en Sevilla el 29 de septiembre y a Chequia en Oviedo el próximo sábado 3 de octubre. La ventana de partidos internacionales se cerrará con un Croacia - España en Split el martes 6 de octubre.

Por primera vez, los futbolistas que hicieron historia el pasado verano en Estados Unidos, ganando la final del Mundial a Argentina, con un gol de Ferrán Torres, estrenarán la segunda estrella en la camiseta. La bicampeona del mundo afronta un nuevo reto, esta vez continental, con la Liga de Naciones. España, encuadrada en el Grupo A3 de la League A, se debe medir a Croacia, Inglaterra y Chequia. Seis partidos por delante para tratar de alcanzar los cuartos de final, que se jugarán del 25 al 30 de marzo de 2027. La Final Four (semifinales, final por el tercer puesto y final) se se disputará del 9 al 13 de junio de 2027.

Nations League 2026 - 2027

Liga A

Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía.

Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia.

Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra y Chequia.

Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.

Fechas de la fase liga

Jornada 1: 24-26 de septiembre de 2026

Jornada 2: 27-29 de septiembre de 2026

Jornada 3: 30 de septiembre-3 de octubre de 2026*

Jornada 4: 4-6 de octubre de 2026

Jornada 5: 12-14 de noviembre de 2026

Jornada 6: 12-17 de noviembre de 2026

Cuartos de final | 25-30 de marzo de 2027

Final Four | 9-13 de junio de 2027

Día y hora de la lista de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, ofrecerá su primera lista de convocados tras la conquista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este viernes 18 de septiembre, a partir de las 11:30 horas. De los 26 campeones del mundo, al menos dos no estarán en la lista del técnico riojano: Marcos Llorente, quien anunció recientemente su retirada de la selección, y Borja Iglesias, lesionado.

El entrenador de Haro comparecerá ante los medios una hora después de dar la lista de convocados, a las 12:30 horas, en el salón José Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.