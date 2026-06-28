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El ritual de Marc Cucurella justo antes de cada partido: una canción, las espinilleras y una foto familiar

El nuevo fichaje del Real Madrid y pieza inamovible de Luis de la Fuente en este Mundial tiene sus propias manías antes de cada partido.

Las espinilleras de Marc Cucurella

El ritual de Marc Cucurella justo antes de cada partido: una canción, las espinilleras y una foto familiar | Antena 3 Deportes

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Como muchos otros futbolistas, Marc Cucurella también tiene sus propias 'manías' y rituales antes de cada partido. En Antena 3 Deportes hemos puesto el foco en esas rutinas que hacen que el nuevo jugador del Real Madrid salga al campo completamente enchufado.

En esos momentos previos a cada partido de fútbol, Cucurella centra sus pensamientos en su familia, y es que es en ella donde encuentra la motivación el lateral de nuestra selección.

Una canción... y cuatro besos a una foto de su familia

'Yo lo soñé' (de Omar Montes y Saiko), esa es la última canción que escucha antes de saltar al verde, pero el gesto más emotivo llega cuando se coloca las espinilleras, besa hasta en cuatro ocasiones la foto de su familia: uno para su mujer y otros tres para sus hijos.

En un vídeo que la propia Selección Española ha colgado en sus redes sociales se puede ver al jugador hacer una videollamada con su familia: "Hacerme el corazón, y hacerme un poquito el pingüino, que hace muchos días que no me haces...", le dice a sus hijos.

Pleno de minutos en el Mundial

Cucurella, que ha jugado todos los minutos en lo que llevamos de Mundial, es una de las piezas inamovibles en el esquema de Luis de la Fuente, y cuando finalice el torneo mundialista viajará a la capital española para jugar con el Real Madrid después de que se hiciera oficial su fichaje justo antes del debut de España ante Cabo Verde.

El lateral llega para reforzar al nuevo Madrid de Mourinho y para hacerse fijo en una banda izquierda que no ha terminado de convencer en la pasada temporada debido al mal rendimiento de Carreras y a las lesiones de Ferland Mendy. Cucurella, Mou, Konaté y Bernardo Silva son los fichajes del club blanco de cara a la próxima temporada, aunque también está cerrado Dumfries, que se hará oficial a partir del 1 de julio.

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