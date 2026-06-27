Panamá vs Inglaterra: horario del último partido de la fase de grupos de la selección inglesa en el Mundial 2026

Antes de iniciarse los cruces de la fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA, Panamá e Inglaterra se enfrentarán en su último partido de la fase de grupos. El único precedente del encuentro entre ambas selecciones se disputó en el Mundial de Rusia 2018, donde los ingleses se impusieron por seis tantos a uno. La selección centroamericana buscará la revancha frente al conjunto de Thomas Tuchel.

¿Cuándo se juega el Panamá vs Inglaterra en el Mundial 2026?

Panamá juega su segundo Mundial tras estrenarse la competición en 2018. En aquella ocasión Túnez, Bélgica e Inglaterra ganaron a la selección panameña en la fase de grupos, así que el equipo de Alberto ‘Negrito’ Quintero tiene la oportunidad de mejorar su resultado final. Por su parte, la selección inglesa quiere mejorar su participación en Qatar 2022 donde cayeron en cuartos frente a Francia. Jude Bellingham tratará de guiar a los Tres Leones lo más lejos posible, pero antes deben zanjar esta fase inicial.

La tercera jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se disputará el sábado 27 de junio de 2026. Panamá jugará como local frente a Inglaterra en un partido que empezará a las 23:00 en horario peninsular español.

MetLife Stadium, sede de los New York Giants y los New York Jets

El MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, es uno de los estadios más importantes de Estados Unidos. Con una capacidad de 82.566 espectadores, el estadio finalizó su construcción en 2010. Está pensado para albergar partidos de fútbol americano, aunque a desde su inauguración también ha acogido otros deportes, conciertos y eventos.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el MetLife Stadium se jugarán seis partidos de la fase de grupos, un partido de dieciseisavos, un partido de octavos y la final del torneo..

Panamá vs Inglaterra, con el objetivo de mejorar la participación anterior

En la segunda participación de Panamá en una Copa del Mundo el objetivo principal es pasar a dieciseisavos de final por primera vez en su historia. La escuadra panameña cuenta con lograr el desafío y avanzar en la fase final

Inglaterra empezó este Mundial como la 4ª selección en el Ranking de la FIFA. Con una plantilla joven (26 años de media) y con mucho futuro por delante, esta competición servirá para reafirmarse como una selección sólida que suele estar en los primeros puestos

El enfrentamiento entre Panamá e Inglaterra pondrá el broche final a una fase de grupos marcada por objetivos diferentes, pero similares en cuanto a la ambición por avanzar en el torneo. Con el imponente MetLife Stadium como escenario y la clasificación en juego, este último duelo promete intensidad y un ambiente vibrante en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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