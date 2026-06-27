Fase de grupos
Jordania vs Argentina: horario del último partido de la fase de grupos del campeón del mundo en el Mundial 2026
Argentina cierra la fase de grupos del Mundial 2026 ante Jordania en un duelo decisivo para definir su posición final en el torneo.
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Argentina afronta el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. El vigente campeón del mundo llega a este encuentro ante Jordania con el objetivo de consolidar su posición en el grupo y asegurar su clasificación a los octavos de final. La Albiceleste buscará mantener su nivel competitivo y confirmar su candidatura en una competición que no da tregua.
Antes de llegar a este último choque, la Scaloneta habrá pasado por Kansas City contra Argelia y habrá jugado en Dallas frente a Austria. Dos compromisos que servirán como antesala frente a este cierre ante Jordania, donde Argentina buscará confirmar su solidez en el campo.
Jordania vs Argentina: ¿cuándo juegan?
El Jordania vs Argentina, de la tercera jornada del grupo J, se disputa el sábado 27 de junio a las 4:00 (hora española)
El encuentro se disputará en el AT&T Stadium (Arlington, Texas), un recinto con capacidad para 80.000 personas y habitual escenario de grandes eventos internacionales, que volverá a convertirse en el centro de atención del fútbol mundial. Se trata de una de las joyas arquitectónicas del Mundial, famoso por su gigantesca pantalla colgante y su techo retráctil.
En un ambiente que promete ser intenso, Argentina intentará imponer su jerarquía desde el inicio y controlar el ritmo del partido, mientras Jordania buscará aprovechar sus oportunidades para sorprender en un duelo decisivo para el desenlace del grupo. Este último llega a esta cita como un rival que, a priori, parece el más débil del grupo, pero ha mostrado un crecimiento sostenido en Asia.
Y si pasa Argentina: ¿con quién se enfrenta?
Estos serán los partidos en caso de que Argentina pase de ronda:
Si es primera de grupo: Argentina vs 2º Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay) | Estadio Miami | Viernes 3 de julio
Si es segunda de grupo: Argentina vs 1º Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay) | Estadio Los Ángeles | Jueves 2 de julio
Si es una de las mejores terceras: Dependiendo de los distintos terceros que pasen de fase, Argentina podría enfrentarse o contra el primero del Grupo D (1 de julio, Estadio San Francisco) o contra el primero del Grupo G (1 de julio, Estadio Seattle), el primero del Grupo K (3 de julio, Estadio Kansas City) o el primero del Grupo L (1 de julio, Estadio Atlanta).
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