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Colombia vs Portugal: horario del último partido de la fase de grupos de la selección portuguesa en el Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 llegará a su desenlace para Portugal con un enfrentamiento ante Colombia en la tercera jornada del Grupo K.

Cristiano Ronaldo, durante un partido con Portugal

Cristiano Ronaldo, durante un partido con Portugal Efe

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Portugal se enfrenta al rival más duro de la fase de grupos en el último partido: Colombia.

Portugal buscará cerrar la primera fase con buenas sensaciones y confirmar su condición de candidata, mientras que la selección de Luis Díaz intentará firmar una actuación histórica ante una de las selecciones más reconocidas del fútbol mundial.

Cuándo se juega el Colombia vs Portugal 2026

El partido entre Colombia y Portugal se disputará el sábado 27 de junio de 2026, y es el tercer partido correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo K.

Se trata del último compromiso de ambas selecciones antes de conocer si estarán presentes en las rondas eliminatorias. Como suele ocurrir en los cierres de grupo, muchos escenarios pueden seguir abiertos hasta el pitido final.

Portugal llega al tercer partido de grupo tras enfrentarse a la República Democrática del Congo y a Uzbekistán. Sin duda Colombia será un buen test para saber si la selección de Cristiano Ronaldo es de verdad una candidata al que sería su primer título mundialista.

Horario y estadio del Colombia vs Portugal

  • El partido entre Colombia y Portugal se disputará a la 1:30 h. en horario peninsular español.

Colombia y Portugal son favoritos para avanzar a los dieciseisavos de final del grupo, por lo que este partido en el que ambos se enfrentan es el más esperado del grupo K.

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