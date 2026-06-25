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Terremoto

Así se vivió en directo el terremoto en Venezuela durante un partido de béisbol en Caracas

El fuerte seísmo sorprendió a jugadores, árbitros y aficionados durante un encuentro de la Liga Mayor de Béisbol Profesional. Las imágenes del momento se han viralizado en redes sociales.

El partido entre Marineros y Senadores de la Liga Mayor de Béisbol Profesional

El partido entre Marineros y Senadores de la Liga Mayor de Béisbol Profesional X @hectOr_2410

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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Los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela en la tarde de este 24 de junio también irrumpieron en pleno directo durante el partido entre Marineros y Senadores de la Liga Mayor de Béisbol Profesional. La transmisión del encuentro captó el instante en el que comenzó a sentirse el movimiento sísmico, unas imágenes que rápidamente se difundieron en redes sociales.

El temblor se produjo cuando apenas se había disputado la primera entrada. En un primer momento, ni los jugadores ni el público del Estadio Universitario de Caracas parecieron percatarse de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, a medida que aumentó la intensidad del seísmo, la reacción fue inmediata.

El bateador Williams Cacique y el árbitro principal fueron de los primeros en advertir el movimiento. Poco después, los jugadores abandonaron los banquillos y se dirigieron al centro del terreno de juego como medida de seguridad, siguiendo el protocolo previsto para este tipo de situaciones.

Se suspenden todos los partidos

Las autoridades también permitieron que los aficionados que se encontraban en las gradas accedieran al terreno de juego para permanecer en una zona considerada más segura mientras duraba la emergencia.

Ante la situación, el partido fue suspendido por precaución. Además, también quedaron aplazados el resto de encuentros de la jornada previstos para disputarse durante la tarde.

Eran las seis de la tarde en Venezuela -de madrugada en España- cuando la tierra tembló. El país latino ha sufrido dos terremotos: el primero, de 7,2 de magnitud. 40 segundos más tarde llegó una réplica de 7,5. Te estamos contando la última hora de los terremotos en directo en Antena 3 Noticias.

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