Joaquín Caparrós, diagnosticado de cáncer de colon

El que fue entrenador y presidente de honor del Sevilla FC, Joaquín Caparrós, ha sido diagnosticado de un cáncer de colon por el que ya recibe tratamiento. Así lo indicaron desde el club hispalense, que le ha mandado a través de sus medios oficiales ánimos y todo su apoyo. Tal y como indicó el club, "el Sevilla FC desea transmitir su máximo apoyo y cariño a nuestro Presidente de Honor, Joaquín Caparrós, quien ha sido diagnosticado de cáncer de colon. El querido exentrenador sevillista, que cuenta con todo el apoyo de sus familiares, amigos y del sevillismo en general, ya se encuentra sometido al pertinente tratamiento médico".

También le desea al técnico de Utrera, de 70 años y que ya superó una leucemia crónica diagnosticada en abril de 2019 que no le impidió seguir en los banquillos, "una pronta recuperación, para la que sin duda Joaquín tirará de su casta y coraje habituales. ¡Nunca te rindas, Joaquín!", concluye el mensaje del Sevilla.

Caparrós, el entrenador que más partidos ha dirigido al Sevilla

Caparrós, una leyenda del sevillismo y que recibió en 2023 la distinción 'II Banquillo de Oro' de la entidad, ha dirigido al Sevilla en cuatro etapas diferentes, la última de ellas en la recta final de la temporada 2024-25 tras la destitución de Xavi García Pimienta. Es el entrenador que más partidos oficiales ha dirigido al Sevilla, con 248, y el que más victorias ha cosechado. En concreto, 112. Además, es el octavo técnico con más encuentros en la historia de Primera División, con 517 entre el club sevillista, el Deportivo de La Coruña, Athletic Club de Bilbao, Real Mallorca, Levante, Granada y Osasuna.

El utrerano, quien también pasó por el Recreativo de Huelva, Villarreal, Neuchatel suizo y Al-Ahli catarí, entre otros clubes, y fue seleccionador de Armenia desde 2020 hasta 2022, llegó al Sevilla en el verano de 2000 con la misión de devolver al equipo a Primera Divisón, lo que logró en su primer año, y después lo asentó en la máxima categoría y lo clasificó dos veces para la Copa de la UEFA.

Dejó el Sevilla FC en 2005, justo en la antesala de la primera serie de títulos del club en el siglo XXI. Tras continuar con su carrera tanto en España como en el extranjero, trece años después de su salida volvió al Sevilla tras la destitución del italiano Vincenzo Montella y consiguió certificar la clasificación para la Liga Europa con sólo cuatro partidos por disputar.

Tras aquella temporada 2017-2018 fue nombrado director de fútbol de la entidad nervionense, aunque aceptó el reto de volver al banquillo en marzo de 2019, tras la salida de Pablo Machín, para sellar de nuevo una plaza en la Liga Europa.

En la 2019-2020 pasó a ser Director de Desarrollo de Talentos del club para trabajar con los escalafones inferiores, hasta que recibió la llamada de la selección de Armenia.

Cuatro campañas después, en la 2024-25, regresó tras el despido de García Pimienta y se puso otra vez al frente del equipo para atar la permanencia en la recta final de aquella liga.

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