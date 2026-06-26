Uruguay vs España: horario del último partido de la fase de grupos de España el Mundial 2026

En una Copa del Mundo, el último encuentro de la fase de grupos suele estar cargado de presión, cálculos y objetivos por definir. Dependiendo de los resultados previos, puede convertirse en un partido decisivo para asegurar la clasificación, pelear el liderato o incluso evitar una eliminación temprana.

España afrontará este compromiso sabiendo que los detalles adquieren aún más valor en este tramo del torneo. Enfrente tendrá a una selección como Uruguay, históricamente sólida, competitiva y con una identidad muy marcada en grandes campeonatos.

Cuándo se juega el Uruguay vs España en el Mundial 2026

El partido entre Uruguay y España será el tercer y último compromiso de la selección española en la fase de grupos del Mundial 2026.

El encuentro se disputará en la madrugada del sábado 27 de junio de 2026, una jornada que puede ser definitiva para cerrar la clasificación hacia las eliminatorias.

A estas alturas del torneo, cada selección suele llegar con un escenario más definido: sumar para avanzar, asegurar la primera plaza o depender de otros resultados. Por eso, el último partido de grupo acostumbra a ser uno de los más intensos de toda la fase inicial.

Horario del partido entre Uruguay y España

El choque entre ambas selecciones se jugará durante la madrugada del viernes 26 al sábado 27 de junio, a las 2:00 hora española.

El encuentro se disputará en el estadio de Guadalajara, en México, una de las sedes del torneo y un escenario que albergará uno de los partidos más atractivos del grupo. Los principales datos del encuentro son:

Un cierre de grupo de máxima exigencia para España

Uruguay representa uno de los desafíos más exigentes que puede encontrar España en esta primera fase del Mundial. Se trata de una selección con una larga tradición competitiva, acostumbrada a escenarios de presión y con una histórica capacidad para responder en partidos decisivos.

Este duelo puede exigir una versión muy sólida de la selección española. Aspectos como la intensidad defensiva, la capacidad para controlar el ritmo del partido y la eficacia en las transiciones pueden resultar determinantes ante un rival con experiencia y fortaleza táctica.

En encuentros de este nivel, también suele influir la lectura estratégica. Dependiendo del escenario clasificatorio, tanto España como Uruguay podrían gestionar riesgos, buscar el liderato del grupo o proteger una posición favorable de cara a las eliminatorias. Además, el desgaste físico empieza a tener peso en la tercera jornada. La acumulación de minutos, la recuperación entre partidos y la profundidad de plantilla pueden convertirse en factores decisivos.

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