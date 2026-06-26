Antena 3 Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Fase de grupos

Uruguay vs España: horario del último partido de la fase de grupos de España el Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su desenlace para la selección española con un duelo de máxima exigencia. España cerrará esta primera ronda frente a Uruguay, uno de los rivales con mayor tradición competitiva del fútbol internacional y un equipo acostumbrado a disputar partidos de gran tensión.

Ferran Torres y Nico Williams con la selección española

Ferran Torres y Nico Williams con la selección española Europa Press

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En una Copa del Mundo, el último encuentro de la fase de grupos suele estar cargado de presión, cálculos y objetivos por definir. Dependiendo de los resultados previos, puede convertirse en un partido decisivo para asegurar la clasificación, pelear el liderato o incluso evitar una eliminación temprana.

España afrontará este compromiso sabiendo que los detalles adquieren aún más valor en este tramo del torneo. Enfrente tendrá a una selección como Uruguay, históricamente sólida, competitiva y con una identidad muy marcada en grandes campeonatos.

Cuándo se juega el Uruguay vs España en el Mundial 2026

El partido entre Uruguay y España será el tercer y último compromiso de la selección española en la fase de grupos del Mundial 2026.

El encuentro se disputará en la madrugada del sábado 27 de junio de 2026, una jornada que puede ser definitiva para cerrar la clasificación hacia las eliminatorias.

A estas alturas del torneo, cada selección suele llegar con un escenario más definido: sumar para avanzar, asegurar la primera plaza o depender de otros resultados. Por eso, el último partido de grupo acostumbra a ser uno de los más intensos de toda la fase inicial.

Horario del partido entre Uruguay y España

El choque entre ambas selecciones se jugará durante la madrugada del viernes 26 al sábado 27 de junio, a las 2:00 hora española.

El encuentro se disputará en el estadio de Guadalajara, en México, una de las sedes del torneo y un escenario que albergará uno de los partidos más atractivos del grupo. Los principales datos del encuentro son:

Un cierre de grupo de máxima exigencia para España

Uruguay representa uno de los desafíos más exigentes que puede encontrar España en esta primera fase del Mundial. Se trata de una selección con una larga tradición competitiva, acostumbrada a escenarios de presión y con una histórica capacidad para responder en partidos decisivos.

Este duelo puede exigir una versión muy sólida de la selección española. Aspectos como la intensidad defensiva, la capacidad para controlar el ritmo del partido y la eficacia en las transiciones pueden resultar determinantes ante un rival con experiencia y fortaleza táctica.

En encuentros de este nivel, también suele influir la lectura estratégica. Dependiendo del escenario clasificatorio, tanto España como Uruguay podrían gestionar riesgos, buscar el liderato del grupo o proteger una posición favorable de cara a las eliminatorias. Además, el desgaste físico empieza a tener peso en la tercera jornada. La acumulación de minutos, la recuperación entre partidos y la profundidad de plantilla pueden convertirse en factores decisivos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Cucurella revela qué pasó con Barça y Atlético antes de fichar por el Madrid: "Querían un lateral..."

Marc Cucurella en rueda de prensa

Publicidad

Deportes

Erling Haaland, en un partido con Noruega

Noruega vs Francia: horario del último partido de la fase de grupos de la selección francesa en el Mundial 2026

Ferran Torres y Nico Williams con la selección española

Uruguay vs España: horario del último partido de la fase de grupos de España el Mundial 2026

La futbolista Alexia Putellas

Alexia Putellas y su familia, a salvo en Caracas tras el doble terremoto en Venezuela

El emotivo regalo de la selección argentina a Messi por su 39º cumpleaños: "Nos cambiaste la vida"
Argentina

El emotivo regalo de la selección argentina a Messi por su 39 cumpleaños: "Nos cambiaste la vida"

La selección española durante el Mundial 2026
Mundial 2026

¿Por qué casi todos los futbolistas llevan botas rosas en el Mundial 2026? La explicación

'Lumumba Vea' animando desde la grada
RD Congo

Quién es 'Lumumba Vea', el aficionado estatua que anima a la RD Congo sin mover una pestaña

Este hincha congoleño ve su seleccion totalmente inmóvil desde la grada. Su inmovilidad es un homenaje a uno de los grandes símbolos de la historia de su país.

El partido entre Marineros y Senadores de la Liga Mayor de Béisbol Profesional
Terremoto

Así se vivió en directo el terremoto en Venezuela durante un partido de béisbol en Caracas

El fuerte seísmo sorprendió a jugadores, árbitros y aficionados durante un encuentro de la Liga Mayor de Béisbol Profesional. Las imágenes del momento se han viralizado en redes sociales.

Marc Cucurella en rueda de prensa

Cucurella revela qué pasó con Barça y Atlético antes de fichar por el Madrid: "Querían un lateral..."

El hermano de Lamine Yamal intentando jugar a golf

El divertido vídeo del hermano de Lamine Yamal intentando jugar al golf que arrasa en redes

El pívot aragonés Aday Mara

Aday Mara jugará en Oklahoma tras ser elegido en el puesto 12 del Draft de la NBA

Publicidad