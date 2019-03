La RFEF nombrará Iker Casillas a uno de los campos de la Ciudad del Fútbol

La Real Federación Española de Fútbol pondrá el nombre de Iker Casillas a uno de los campos principales de la Ciudad del Fútbol en Las Rozas (Madrid) y la decisión podría anunciarse de manera oficial en la próxima Junta directiva de la Federación. Con esta decisión, serán ya cuatro los protagonistas históricos relacionados con el mundo del fútbol español que tendrá la Ciudad deportiva.

Hasta la fecha, Fernando Hierro, ex capitán de la selección absoluta, y Julio García Mera, ex capitán del equipo nacional de fútbol sala, tienen su nombre en dos de las habitaciones de la Residencia. Y además Luis Aragonés ilustra el salón de actos principal de la Federación y José Villalonga, ex seleccionador que conquistó con España la Eurocopa de 1964, el de la sala de prensa donde Vicente del Bosque suele ofrecer las listas de convocados para los partidos internacionales.

Iker Casillas, con 166 partidos de internacional, batió la pasada semana ante Rumania en Cluj el récord de partidos de un jugador europeo con su selección.