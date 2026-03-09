Donald Trump pide a Australia dar asilo a las futbolistas iraníes: "Está cometiendo un terrible error humanitario"

La situación de las selección femenina de fútbol de Irán, eliminada de la Copa Asia y aún en Australia a la espera de regresar a su país, centra muchos titulares en el país austral. Al parecer, cinco futbolistas iraníes habrían solicitado asilo para no tener que regresar a Irán, todo después de que no cantaran el himno antes de su primer partido, una actitud por la que fueron acusadas de traidoras desde varios medios estatales iraníes.

Este domingo, a la salida del estadio del autobús donde viajaban las futbolistas tras el partido el tercer partido y después de ser eliminadas de la Copa Asia, un grupo de manifestantes trató de parar el vehículo al grito de "¡salven a nuestras chicas!", recoge el canal público SBS. Además, algunas jugadoras realizaron un gesto con la mano que muchos interpretaron como la señal internacional de socorro.

En este contexto, la gran pregunta es qué hará el gobierno australiano y si dará asilo a las futbolistas iraníes. Cinco jugadoras habrían abandonado la concentración de su equipo en Australia y tratan de encontrar protección internacional por miedo a posibles represalias si regresan a su país. Ante esta situación, Donald Trump se ha pronunciado y ha solicitado al Gobierno de Australia que conceda asilo a la selección femenina de fútbol de Irán que participó en la Copa de Asia, aclarando que si no lo hacen será Washington quien lo haga.

"Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que obliguen a la selección nacional femenina de fútbol de Irán a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas. No lo haga, señor primer ministro, concédales ASILO", indicó el presidente de Estados Unidos en un mensaje en su red Truth Social dirigido al primer ministro Anthony Albanese.

El mandatario aseguró en la misma publicación que EE.UU. "las recibirá si ustedes no lo hacen". Poco después, Trump anunció en un segundo mensaje en Truth que había hablado con Albanese.

"¡Él se está ocupando! Cinco ya han sido atendidas y el resto está en camino", apuntó en referencia a cinco jugadoras que habrían solicitado refugio en la nación australiana.

"Sin embargo, algunas consideran que deben regresar porque están preocupadas por la seguridad de sus familias, incluidas amenazas contra sus familiares si ellas no vuelven. En cualquier caso, el primer ministro (Albanese) está haciendo un muy buen trabajo en esta situación tan delicada. ¡Dios bendiga a Australia!", agregó Trump.

¿Qué ocurrió con las futbolistas iraníes?

Tras no cantar el himno antes del partido ante Corea del Sur, las futbolistas iraníes sí lo hicieron, con saludo militar incluido, antes del segundo y tercer partido de la Copa Asia. Las futbolistas iraníes fueron tildadas de "traidoras" por Teherán por no cantar el himno nacional el pasado lunes.

Hasta el momento, ni el primer ministro, Anthony Albanese, ni el responsable de Inmigración, Tony Burke, se han pronunciado públicamente sobre esta cuestión. El sindicato de jugadores FIFPRO para Asia/Oceanía pidió este lunes "garantizar la seguridad" de las jugadoras.

"Es una situación realmente difícil, puede que algunas jugadoras quiera regresar pero que otras quieran solicitar asilo y quedarse en Australia más tiempo", indicó Beau Busch, presidente del sindicato de jugadores FIFPRO para Asia/Oceanía.

"La realidad en este momento es que no podemos comunicarnos con las jugadoras. Es sumamente preocupante. No es algo nuevo. Esto ha sucedido desde que la represión se intensificó en enero y febrero", denunció Busch este lunes en una rueda de prensa.