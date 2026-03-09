Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

Donald Trump pide a Australia dar asilo a las futbolistas iraníes: "Está cometiendo un terrible error humanitario"

El presidente de Estados Unidos asegura que su país "las recibirá" si no lo hacen en Australia.

Donald Trump, en un imagen de archivo

Mensaje de Trump al Gobierno de Australia a raíz de las futbolistas iraníes | Efe

Publicidad

La situación de las selección femenina de fútbol de Irán, eliminada de la Copa Asia y aún en Australia a la espera de regresar a su país, centra muchos titulares en el país austral. Al parecer, cinco futbolistas iraníes habrían solicitado asilo para no tener que regresar a Irán, todo después de que no cantaran el himno antes de su primer partido, una actitud por la que fueron acusadas de traidoras desde varios medios estatales iraníes.

Este domingo, a la salida del estadio del autobús donde viajaban las futbolistas tras el partido el tercer partido y después de ser eliminadas de la Copa Asia, un grupo de manifestantes trató de parar el vehículo al grito de "¡salven a nuestras chicas!", recoge el canal público SBS. Además, algunas jugadoras realizaron un gesto con la mano que muchos interpretaron como la señal internacional de socorro.

En este contexto, la gran pregunta es qué hará el gobierno australiano y si dará asilo a las futbolistas iraníes. Cinco jugadoras habrían abandonado la concentración de su equipo en Australia y tratan de encontrar protección internacional por miedo a posibles represalias si regresan a su país. Ante esta situación, Donald Trump se ha pronunciado y ha solicitado al Gobierno de Australia que conceda asilo a la selección femenina de fútbol de Irán que participó en la Copa de Asia, aclarando que si no lo hacen será Washington quien lo haga.

"Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que obliguen a la selección nacional femenina de fútbol de Irán a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas. No lo haga, señor primer ministro, concédales ASILO", indicó el presidente de Estados Unidos en un mensaje en su red Truth Social dirigido al primer ministro Anthony Albanese.

El mandatario aseguró en la misma publicación que EE.UU. "las recibirá si ustedes no lo hacen". Poco después, Trump anunció en un segundo mensaje en Truth que había hablado con Albanese.

"¡Él se está ocupando! Cinco ya han sido atendidas y el resto está en camino", apuntó en referencia a cinco jugadoras que habrían solicitado refugio en la nación australiana.

"Sin embargo, algunas consideran que deben regresar porque están preocupadas por la seguridad de sus familias, incluidas amenazas contra sus familiares si ellas no vuelven. En cualquier caso, el primer ministro (Albanese) está haciendo un muy buen trabajo en esta situación tan delicada. ¡Dios bendiga a Australia!", agregó Trump.

¿Qué ocurrió con las futbolistas iraníes?

Tras no cantar el himno antes del partido ante Corea del Sur, las futbolistas iraníes sí lo hicieron, con saludo militar incluido, antes del segundo y tercer partido de la Copa Asia. Las futbolistas iraníes fueron tildadas de "traidoras" por Teherán por no cantar el himno nacional el pasado lunes.

Hasta el momento, ni el primer ministro, Anthony Albanese, ni el responsable de Inmigración, Tony Burke, se han pronunciado públicamente sobre esta cuestión. El sindicato de jugadores FIFPRO para Asia/Oceanía pidió este lunes "garantizar la seguridad" de las jugadoras.

"Es una situación realmente difícil, puede que algunas jugadoras quiera regresar pero que otras quieran solicitar asilo y quedarse en Australia más tiempo", indicó Beau Busch, presidente del sindicato de jugadores FIFPRO para Asia/Oceanía.

"La realidad en este momento es que no podemos comunicarnos con las jugadoras. Es sumamente preocupante. No es algo nuevo. Esto ha sucedido desde que la represión se intensificó en enero y febrero", denunció Busch este lunes en una rueda de prensa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Joao Fonseca, sobre poder batir a Sinner y Alcaraz: "Creo que tengo el nivel para llegar allí"

Joao Fonseca celebra un punto ante Tommy Paul

Publicidad

Deportes

Donald Trump, en un imagen de archivo

Donald Trump pide a Australia dar asilo a las futbolistas iraníes: "Está cometiendo un terrible error humanitario"

Alcaraz en Indian Wells

El espectacular detalle en el raquetero de Carlos Alcaraz en Indian Wells

Alexander Zverev, en su partido ante Brandon Nakashima

Alexander Zverev: "Alcaraz y Sinner ganan más que nadie no porque jueguen con una gran táctica, sino porque..."

Joao Fonseca celebra un punto ante Tommy Paul
Indian Wells

Joao Fonseca, sobre poder batir a Sinner y Alcaraz: "Creo que tengo el nivel para llegar allí"

Egoitz Bijueska, en lo alto del podio y escoltado por Kalani Konig y Tom Schaar
Skateboarding

Egoitz Bijueska se proclama campeón del mundo de skate con 15 años: "Todavía no me lo creo"

Dos futbolista iraníes realizan un supuesto gesto de auxilio desde el autobús
Fútbol femenino

Cinco jugadoras iraníes solicitan asilo en Australia antes de regresar a Irán

Cinco jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán han abandonado la concentración de su equipo en Australia y buscan protección internacional por miedo a posibles represalias si regresan a su país.

La esquiadora española Audrey Pascual en el supergigante
Juegos de Invierno

Audrey Pascual, la campeona paralímpica que nació sin tibias: "Mi abuelo me llamaba 'number one'"

La madrileña de 21 años se ha convertido en la gran protagonista española en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina al conquistar el oro en supergigante.

Djokovic y Alcaraz se saludan tras la final del Open de Australia 2026

Djokovic da por 'perdido' uno de los récords más increíbles del tenis: "Alcaraz puede hacerlo..."

Vídeo: Brutal agresión de un aficionado a un jugador en un partido de fútbol en Tenerife

Vídeo: Brutal agresión de un aficionado a un jugador en un partido de fútbol en Tenerife

Alberto Truncer surfeando en Nazaré

VÍDEO: El angustioso momento en el que una ola gigante engulle al español Alberto Truncer en Nazaré

Publicidad