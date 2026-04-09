Arbeloa: "Los pitos forman parte de la exigencia de esta afición y lo veo normal"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha comparecido en la previa del duelo liguero ante el Girona y justo tres dos días después de caer ante el Bayern de Múnich (1-2) en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El técnico salmantino ha asegurado que su equipo está "con ganas de competir otra vez, con ganas de llevarnos los tres puntos y hacer un gran partido como equipo".

"Mañana quiero salir a gana, no pienso en rotaciones, en el partido siguiente, y voy a sacar un equipo a la altura de ello", ha adelantado Arbeloa sobre el duelo de este viernes en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid, tras caer en Son Moix, está a a siete puntos del Barcelona y ya no puede falar en las ocho jornadas que restan para poder soñar con el título liguero.

"Sabemos que cada partido es clave y hay menos margen de error. Vamos a seguir peleando, sabemos lo que representamos", explicó Arbeloa.

"Son los primeros que quieren jugar porque fue un resultado que no fue el esperado. He hablado con muchos de ellos y están con ganas de jugar y de brindar un triunfo a la afición", añadió el entrenador del Real Madrid sobre la motivación de sus jugadores ante el Girona.

Respecto a los pitos a Vinícius en el duelo ante el Bayern, Arbeloa fue muy claro y aseguró que "forman parte de la exigencia de esta afición y lo veo normal"

"Sabéis lo que pienso de él, lo que significa para mí como entrenador y el rendimiento que está dando desde que estoy en el banquillo. Los pitos forman parte de la exigencia de esta afición y lo veo normal, puede que otros entrenadores sientan un ambiente enrarecido, pero es lo normal. Si tuvimos ocasiones ante el Bayern es por cómo apretó el Bernabéu. Ojalá pudiera jugar siempre en el Bernabéu", ha reconocido Arbeloa.

"El partido del miércoles empieza mañana..."

Preguntado por el partido del próximo miércoles en el Allianz Arena, Arbeloa ha dejado claro que no están para realizar ninguna prueba este viernes ante el Girona.

"No estamos para probaturas, queremos que llegue el partido de Múnich y probar de lo que somos capaces. Antes nos tenemos que centrar en el partido de mañana, el partido del miércoles empieza mañana, tenemos que hacer un gran partido con nuestra gente y sacar un gran equipo", declaró Arbeloa.

El entrenador del Real Madrid no quiso entrar a valorar el arbitraje de anoche en el Camp Nou y si al Barça se le pita diferente en España y en Europa.

"Creo que todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el fútbol español durante tantos años y a veces sigue ocurriendo. Y no voy a cambiar de opinión. No quiero entrar en ese tipo de valoraciones. Ya hemos visto que pasó el fin de semana pasado y lo que sigue sucediendo muchas semanas. Mi opinión está ahí y la mantengo, es lo que sigo viendo semana tras semana", apuntó Arbeloa.

El entrenador del Real Madrid fue cuestionado sobre los árbitros españoles y si desconfía de su labor.

"También nos pasó después de nuestro partido el martes, con la entrada a Kylian Mbappé, difícil de entender cómo una entrada así no puede ser tarjeta roja. Son cosas que siguen sucediendo incluso con el VAR, que iba a solucionar muchas cosas. En el caso del fútbol español hace falta una explicación. Hay muchas dudas en torno a muchas decisiones. Unas semanas es roja, otras entra el VAR, otras no entra el VAR. Intento sacar lo mejor de mis jugadores, ahora pienso en el Girona y después en el Bayern Múnich", afirmó Arbeloa.

Sobre el posible once ante el Girona, Arbeloa indicó que "Jude y Militao van a jugar mañana y veremos Ferland para el miércoles".

El entrenador salmantino también hablo sobre Camavinga y su situación en el Real Madrid.

"Tiene un físico privilegiado, estoy contento con el rendimiento que está dando. No solo va a ser importante ahora sino que va a seguir siendo importante en el futuro. Que tenga esas sensaciones es bueno. Cada entrenador le pide diferentes cosas. Tiene unas grandes condiciones. Estoy contento con su rendimiento. Quiero que mejore, que entienda que le pedimos dentro del campo. Seguirá siendo importante en el futuro", aclaró Arbeloa.

"Camavinga conmigo ha jugado bastante. Más que en el primer tramo de la temporada. Fue titular y será titular mañana. Lo considero importante para mí y para el club. Ha demostrado muchas veces que clase de jugador es y tiene la confianza de todo el mundo en el club y, por supuesto, del entrenador", añadió el técnico blanco.

Por último, Arbeloa aseguró que Miliato "seguramente es el mejor central del mundo".

Es muy dominante en el uno para uno, juego aéreo poderoso, con una gran salida de balón, la mentalidad, el carácter, la voz de mando. Está clara su importancia y es un privilegio tener un jugador así", concluyó Arbeloa.