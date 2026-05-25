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Felipe VI, protagonista de la lista de España para el Mundial 2026: "Cuando juega la selección, jugamos todos"

El monarca español ha participado en el vídeo en el que se ha anunciado a los 26 futbolistas convocados por España para el Mundial 2026.

El Rey Felipe VI protagoniza el vídeo de la lista de España para el Mundial 2026.

El Rey Felipe VI, protagonista inesperado en la lista de España para el Mundial 2026 | RFEF

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Uno de los momentos más esperados cada cuatro años por todos los amantes del fútbol es el anuncio de la lista de convocados para cada Copa del Mundo. Este lunes 25 de mayo, se ha desvelado la convocatoria de 26 futbolistas que Luis de la Fuente ha seleccionado para tratar de coser la segunda estrella a la camiseta nacional. La novedad ha sido que en el esperado anuncio ha participado el rey Felipe VI, protagonista del vídeo de tres minutos con el que se ha anunciado la convocatoria de la selección española de fútbol.

Porque la selección española no solo pertenece a los que están en el campo. Pertenece a quienes madrugan cuando aún no ha salido el sol. A quienes cuidan nuestras calles y cuidan de nosotros. A quienes recorren cada rincón del país. A quienes salen a la mar cuando todo aún está en silencio. A quienes sueñan mirando al cielo", arranca diciendo Felipe VI.

"También pertenece a quienes disfrutaron con nosotros y hoy ya no están, pero siguen aquí, en cada recuerdo, en cada gol. Porque hay algo que no se ve, pero se siente. Un país unido, empujando en la misma dirección. Un latido que no se detiene. Una voz que nunca se apaga", añade el monarca español.

"Cuando juega la selección, jugamos todo. Esta la lista de todo un país. Esta es la lista de España", expresa Felipe VI.

Lista de España para el Mundial 2026

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona).

Defensas: Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid) y Eric García (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampistas: Rodrigo Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Fabían Ruiz (París Saint-Germain), Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Alex Baena (Atlético de Madrid)

Delanteros: Lamine Yamal (FC Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferrán Torres (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Nico Williams (Athletic Club) y Víctor Muñoz (CA Osasuna).

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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