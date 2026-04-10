Real Madrid - Girona: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga en directo

El Real Madrid recibe este viernes al Girona FC en la jornada 32 de LaLiga, apenas tres días después de la derrota en Champions ante el Bayern de Múnich. Los blancos buscarán curarse las heridas y evitar otro varapalo anímico y clasificatorio antes de la vuelta en Alemania, con el objetivo de recortar distancias con el líder, el Barcelona. Por su parte, el conjunto gironí llega con más tranquilidad, aunque con la asignatura pendiente de mejorar su rendimiento a domicilio.

Los pupilos de Álvaro Arbeloa sufrieron en Son Moix un golpe que puede ser definitivo en su pelea por el título liguero. La derrota por 2-1, con un gol postrero de Vedat Muriqi, unida a la victoria del Barça en el Riyadh Air Metropolitano, dejó a los blancos a siete puntos del liderato, consolidando a los azulgranas como claros favoritos.

Por ello, en Chamartín son conscientes de que no pueden permitirse más tropiezos. El equipo solo ha ganado tres de sus últimos seis partidos ligueros -con derrotas también en El Sadar (2-1) y ante el Getafe (0-1)- y el 1-2 frente al Bayern en la ida de cuartos de final de la Champions ha incrementado las dudas. La temporada queda ahora pendiente de lo que ocurra en Múnich a mediados de abril.

'Jornada Retro'

En este contexto, el duelo de la 'Jornada Retro' frente al Girona -que ya empató en Montilivi y no gana en el Bernabéu desde febrero de 2019- se presenta como una oportunidad para recuperar confianza y sensaciones. Evitar la que sería su tercera derrota consecutiva por primera vez en más de siete años es clave para viajar a Alemania con mejores sensaciones.

Uno de los principales problemas del equipo de Arbeloa, además de la baja de Thibaut Courtois, es la fragilidad defensiva. El conjunto blanco solo ha logrado tres porterías a cero en 11 partidos de Liga -una de ellas en el Bernabéu-, por lo que recuperar solidez atrás será fundamental, también pensando en el duelo europeo.

Para ello, el técnico recupera a Éder Militao, que podría formar pareja en el eje de la zaga con Dean Huijsen. También regresará al once Dani Carvajal, mientras que Jude Bellingham será titular, dejando en el banquillo a Arda Güler o Thiago Pitarch. Ferland Mendy, ya recuperado, tendrá minutos. En ataque, no se esperan sorpresas, con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, que no ha participado en ningún gol en las dos últimas derrotas.

Dos victorias sin encajar gol

Enfrente estará un Girona que parece haber recuperado sensaciones tras sumar dos victorias sin encajar gol en los últimos tres partidos, ambas en Montilivi. La última, ante el Villarreal, tercer clasificado, gracias a un gol en propia puerta de Pau Navarro. Ese triunfo les ha permitido situarse en la zona tranquila con 37 puntos, ocho por encima del descenso.

Sin embargo, los de Míchel Sánchez siguen teniendo su gran debe lejos de casa, donde no ganan desde el 16 de enero. En sus últimas cinco salidas han sumado tres empates y dos derrotas. Aun así, confían en que el último triunfo les dé el impulso necesario para competir en un escenario exigente como el Bernabéu.

El Girona ya ha demostrado que puede imponerse a rivales de mayor entidad, con victorias ante FC Barcelona (2-1), Athletic Club (3-0) o Real Sociedad (1-2). No obstante, llega con varias bajas importantes: Donny van de Beek, Cristian Portu, Marc-André ter Stegen y Vladyslav Vanat, este último fuera lo que resta de temporada. Daley Blind y Arnau Martínez son duda.

A pesar de ello, Míchel podrá configurar un once competitivo, con opciones para jugadores como Thomas Lemar, Claudio Echeverri o Joel Roca, mientras que Abel Ruiz apunta a ocupar la punta del ataque en sustitución de Vanat.

Posibles alineaciones del Real Madrid - Girona

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Militao, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham; Mbappé y Vinícius.

GIRONA FC: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau, Reis, Álex Moreno; Witsel, Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Abel Ruiz y Ounahi.

Horario y dónde ver el partido de LaLiga

El partido entre Real Madrid y Girona se disputa hoy viernes 10 de abril en el estadio Santiago Bernabéu a las 21:00 hora peninsular española y podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión, la previa, el resultado y la última hora.

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