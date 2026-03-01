'Los domingos' triunfa en los Goya y se alza con el premio a Mejor Película

La película 'Los domingos' fue la gran vencedora de la 40ª edición de los Premios Goya, al obtener el galardón más prestigioso de la noche: Mejor Película. La ceremonia, celebrada en Barcelona, reunió a las principales figuras del cine español en una gala marcada por la emoción y el reconocimiento al talento nacional.

Dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, la película conquistó tanto al público como a la crítica gracias a su mirada íntima y sensible sobre las relaciones familiares y el paso del tiempo. Además del premio principal, la producción también obtuvo reconocimientos en otras categorías destacadas, consolidándose como una de las grandes triunfadoras de la noche.

En su discurso de agradecimiento, el equipo destacó la importancia de contar historias cercanas y humanas, y dedicó el premio a quienes siguen apostando por el cine español como vehículo de memoria y emoción. Con este reconocimiento, 'Los domingos' se consolida como una de las películas más relevantes del año en la cinematografía nacional.

