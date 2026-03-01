Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Felipe VI pide moderación en Oriente Medio ante el riesgo de escalada regional

En la cena del MWC en el MNAC, el rey ha reclamado respeto a los civiles y una salida diplomática tras los ataques entre EEUU, Israel e Irán y ha reiterado su defensa de la paz en Ucrania.

El Rey Felipe VI interviene durante la cena oficial de inauguración del Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya.

Felipe VI pide moderación en Oriente Medio ante el riesgo de escalada regional | Europa Press

Irene Delgado
Publicado:

El rey Felipe VI ha hecho este domingo un llamamiento a la moderación en el uso de la fuerza en Oriente Medio y ha reclamado respeto para la población civil, ante el riesgo de una escalada con "consecuencias impredecibles".

El monarca ha pronunciado estas palabras durante la tradicional cena de gala celebrada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya con motivo de la inauguración de la vigésima edición del Mobile World Congress, que arranca este lunes en Barcelona.

En su intervención, ha aludido a la coyuntura crítica que atraviesa Oriente Medio tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní contra Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait. Ante este escenario, ha advertido del riesgo de una escalada regional y ha defendido que la vía diplomática es la única capaz de evitar una situación caótica y de restaurar el diálogo para una búsqueda honesta de la paz.

Felipe VI también se ha referido a la guerra en Ucrania y ha recordado que, en este mismo foro, pocos días después de la invasión rusa, ya subrayó la importancia de principios como la paz, el diálogo y la cooperación. Cuatro años después del inicio de la ofensiva de Vladimir Putin, ha señalado que aún no existe un camino claro hacia la paz y ha insistido en la necesidad de mantener una defensa firme de los valores y principios universales.

La inteligencia debe ser "ética y profundamente humana"

En el mismo discurso, el jefe del Estado ha destacado que la verdadera inteligencia no puede ser únicamente artificial, sino también ética y profundamente humana. Ante empresarios y responsables del sector tecnológico, ha subrayado que quienes lideran la innovación no solo cuentan con la capacidad de crear, sino también con la obligación de anticipar riesgos y garantizar que la tecnología esté al servicio del bien común.

A la cena han asistido también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; los ministros Jordi Hereu y Óscar López, así como el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El congreso se celebra bajo el lema 'The IQ Era' ('La era de la inteligencia').

