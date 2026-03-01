Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los audios de una subordinada del exDAO: "Ascendía a sus amantes"

Una subordinada del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional asegura que se alteraron reglas internas para favorecer a una inspectora con la que, según su relato, mantenía una relación íntima. La revelación se suma a la querella por presunta agresión sexual que precipitó la dimisión de José Ángel González Jiménez.

Paula V. Sisó
Publicado:

Este domingo se conoce un testimonio inédito sobre el exDAO, el que fue máximo responsable operativo de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, conocido en el cuerpo como 'Jota'. Dimitió hace unos días tras la denuncia de una agente por presunta agresión sexual. 'The Objective' publica ahora el relato de una subordinada que dibuja un patrón de favoritismos y ascensos irregulares dentro de la estructura policial.

Según esta agente, que trabajó bajo sus órdenes en Valladolid cuando era comisario provincial, algunas promociones internas no respondían a criterios estrictamente profesionales, sino a afinidades personales. La frase que resume su acusación es contundente: "Ascendía a sus amantes". Con ella alude a una inspectora concreta que, siempre según su versión, habría mantenido una relación íntima con el entonces mando.

El testimonio sostiene que esta inspectora ejercía como coordinadora y que, pese a suspender en varias ocasiones el ascenso a inspectora jefe, se habrían modificado las reglas para permitirle seguir presentándose hasta lograrlo. Una vez obtenido el rango, añade la subordinada, fue colocada en uno de los puestos clave de la Jefatura de Valladolid, desplazando a otro mando con mayor experiencia y mejor complemento retributivo.

La agente describe además un clima interno en el que la relación era conocida. Asegura que la esposa de 'Jota' mostraba un evidente malestar hacia la inspectora en comidas y actos oficiales, lo que, a su juicio, evidenciaba que el vínculo trascendía el ámbito profesional. En ese contexto, interpreta los movimientos de personal como decisiones influidas por la relación personal y no por méritos objetivos.

Estas revelaciones llegan en un momento especialmente delicado para quien fue director adjunto operativo desde 2018. González Jiménez ingresó en la Policía en 1984, desarrolló buena parte de su carrera en las Unidades de Intervención Policial y fue jefe en Alicante y jefe superior en Aragón antes de asumir el cargo de DAO.

Su nombramiento se produjo tras la moción de censura con la idea de 'limpiar la casa' después de la etapa de las llamadas cloacas policiales, y en 2024 se modificó la normativa para prolongar su permanencia más allá de la edad de jubilación.

Sin embargo, su trayectoria ha quedado ensombrecida por varias polémicas. En febrero de 2026 dimitió tras conocerse que un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid admitía a trámite una querella por presunta agresión sexual violenta a una subordinada. Informaciones publicadas en las últimas semanas apuntan también a presuntas maniobras para ofrecer a la denunciante un destino atractivo en el extranjero, algo que ella habría interpretado como presión.

