El presunto insulto racista de Rafa Mir a Omar el Hilali en el Elche-Espanyol: "Viniste en patera"

El protocolo antirracista se activó en el Elche-Espanyol después de que el acta arbitral recogiera que Rafa Mir le dijo a Omar el Hilali "viniste en patera". El jugador del Espanyol se dirigió inmediatamente al colegiado Galech Apezteguía para comunicarle lo que había escuchado por parte de Rafa Mir, delantero del Elche. Un presunto episodio racista que sucede apenas una semana y media después de lo que ocurrió en Lisboa entre Vinicius y Prestianni, por la que el argentino no pudo jugar la vuelta de 1/16 de Champions debido a la sanción provisional.

"Viniste en patera"

Así recoge lo ocurrido el acta arbitral de Galech Apezteguía: "En el minuto 78 el jugador número 23 del RCD Espanyol don Omar el Hilali, me comunicó que el dorsal 10 del Elche Don Rafael Mir Vicente, se dirigió a él en los siguientes términos: "viniste en patera", no pudiendo ser escuchado por ninguno de los componentes del equipo arbitral. En consecuencia, procedí a activar el protocolo contra el racismo, motivo por el cual el partido estuvo detenido durante 3 minutos".

Tal y como sucedió entre Vinicius y Prestianni en da Luz, en cuanto a Omar el Hilali, este comunicó inmediatamente el presunto insulto racista al colegiado, que detuvo el juego al instante, se dirigió a hablar con ambos entrenadores en la banda y la megafonía del estadio mandó un mensaje antirracista.

Prestianni fue sancionado

Además, Rafa Mir también se tapó la boca cuando se dirigió a el Hilali, un gesto que a Prestianni ya le costó un partido de suspensión provisional que cumplió el pasado martes en el Bernabéu, donde su equipo quedó eliminado de la Champions League. Habrá que ver como se soluciona este caso en los próximos días. LaLiga abrirá diligencias y pedirá declaración a los 'protagonistas'. El Espanyol se refirió a lo sucedido con una publicación en sus redes sociales, mientras que la Liga directamente subió un post en el que decía "Condenamos cualquier acto racista. En el campo y fuera de él, no hay sitio para los que odian...".

Cada entrenador 'barre para casa'

Tras el partido, cada equipo barrió para casa, mientras Manolo González, técnico del Espanyol, cree a su jugador: "Entiendo que es un insulto racista. Omar nunca había parado un partido; entiendo que será verdad. No estoy seguro de qué ha pasado, pero por lo que he entendido yo es Rafa Mir que le dice algo", mientras que su compañero de profesión en el Elche no quiso mojarse: "En estos casos, tenemos que ser claros. Si vamos, vamos con todo. Si no, estamos hablando de suposiciones. No me quiero pronunciar porque no tenemos una información clara. He sido tajante siempre con eso. Cuando tenga más información, no tendré problema en dar mi opinión. No debemos entrar ahí hasta que se tenga una claridad".

Edu Expósito, jugador perico, confirmó que el presunto insulto racista lo había escuchad también un compañero del Espanyol. De momento, el caso será investigado. El partido terminó en 2-2.

