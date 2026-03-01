Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Estados Unidos

Un tiroteo en un bar con un posible vínculo terrorista deja tres muertos y 14 heridos

El atacante, al que ha abatido la policía, disparó desde un SUV y después a pie con un rifle.

Imagen de archivo de un policía en Austin, Texas.

Un tiroteo en un bar con un posible vínculo terrorista deja tres muertos y 14 heridos | Europa Press

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

Un tiroteo registrado de madrugada en un bar de Austin ha dejado al menos tres muertos, entre ellos el presunto autor, al que abatió la Policía. A su vez, hay 14 personas heridas, tres de ellas en estado crítico, según han confirmado las autoridades locales.

El ataque ha tenido lugar poco antes de las 2:00 horas (09:00 en la España peninsular), cuando la Policía ha recibido el aviso de un hombre que disparaba desde un SUV frente a Buford’s Backyard Beer Garden, en la intersección de West Sixth y Rio Grande.

La jefa de Policía, Lisa Davis, ha explicado que el vehículo había estado dando vueltas a la manzana antes de que el sospechoso activara las luces intermitentes, bajara la ventanilla y comenzara a disparar con una pistola contra los clientes que se encontraban en el patio y en la entrada del local.

Después, el individuo ha conducido hacia el oeste por la calle Sixth, ha estacionado el vehículo y ha continuado el ataque a pie con un rifle, disparando a personas que caminaban por la zona.

Tres agentes que se encontraban desplegados en el centro durante el fin de semana han respondido al fuego y han abatido al atacante en menos de un minuto, en una intersección cercana, según ha detallado el alcalde, Kirk Watson.

El Federal Bureau of Investigation se ha incorporado a la investigación tras hallarse indicios en la escena y en el vehículo que apuntan a un posible vínculo con terrorismo, según ha señalado Alex Doran, responsable interino de la oficina del FBI en San Antonio.

Los servicios de emergencias han movilizado más de 20 recursos y han evacuado a todos los heridos en 47 minutos. Según el Gun Violence Archive, en lo que va de año se han registrado al menos 56 tiroteos masivos en Estados Unidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Dos expertos analizan las consecuencias geopolíticas del ataque a Irán: "Claramente estamos ante una guerra"

Javier Gil

Publicidad

Mundo

El humo se eleva en el centro de Teherán tras un ataque israelí en Irán, el 1 de marzo de 2026.

Última hora del ataque de EEUU e Israel a Irán en directo: París, Berlín y Londres dispuestos a atacar a Irán en defensa de sus intereses

Imagen de archivo de un policía en Austin, Texas.

Un tiroteo en un bar con un posible vínculo terrorista deja tres muertos y 14 heridos

Celebraciones por la caída del líder supremo Alí Jameneí en varias zonas de Irán

Celebraciones en varias zonas de Irán por la caída del líder supremo Alí Jameneí

Españoles atrapados
ATAQUE A IRÁN

Cientos de españoles atrapados en Oriente Medio tras la escalada contra Irán

Vídeo: al menos ocho muertos en choques frente al consulado de EEUU en Pakistán
IRÁN

Las duras imágenes que dejan las protestas en Pakistán tras la muerte del líder iraní, Ali Jameneí

Petróleo
IRÁN

El ataque a Irán dispara el petróleo y aumenta la incertidumbre económica global

El principal foco de preocupación es el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que transita alrededor del 20 % del petróleo que se consume en el mundo.

Irán ataca un petrolero con bandera de Plaos
Oriente Próximo

Duras imágenes: El ataque iraní al petrolero 'Skylight' en el estrecho de Ormuz

El buque, con bandera de Palaos y 20 tripulantes a bordo, fue alcanzado frente a Omán. Cuatro marineros resultaron heridos y toda la tripulación fue evacuada.

El líder supremo iraní, el ayatola Seyyed Ali Jamenei

De sucesor inesperado a hombre fuerte de Irán: el legado de Ali Jameneí tras su muerte

Helicóptero

Seis muertos, incluido el diputado Johana Ng’eno, al estrellarse un helicóptero en el oeste de Kenia

Javier Gil

Dos expertos analizan las consecuencias geopolíticas del ataque a Irán: "Claramente estamos ante una guerra"

Publicidad