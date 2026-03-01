Un tiroteo en un bar con un posible vínculo terrorista deja tres muertos y 14 heridos

Un tiroteo registrado de madrugada en un bar de Austin ha dejado al menos tres muertos, entre ellos el presunto autor, al que abatió la Policía. A su vez, hay 14 personas heridas, tres de ellas en estado crítico, según han confirmado las autoridades locales.

El ataque ha tenido lugar poco antes de las 2:00 horas (09:00 en la España peninsular), cuando la Policía ha recibido el aviso de un hombre que disparaba desde un SUV frente a Buford’s Backyard Beer Garden, en la intersección de West Sixth y Rio Grande.

La jefa de Policía, Lisa Davis, ha explicado que el vehículo había estado dando vueltas a la manzana antes de que el sospechoso activara las luces intermitentes, bajara la ventanilla y comenzara a disparar con una pistola contra los clientes que se encontraban en el patio y en la entrada del local.

Después, el individuo ha conducido hacia el oeste por la calle Sixth, ha estacionado el vehículo y ha continuado el ataque a pie con un rifle, disparando a personas que caminaban por la zona.

Tres agentes que se encontraban desplegados en el centro durante el fin de semana han respondido al fuego y han abatido al atacante en menos de un minuto, en una intersección cercana, según ha detallado el alcalde, Kirk Watson.

El Federal Bureau of Investigation se ha incorporado a la investigación tras hallarse indicios en la escena y en el vehículo que apuntan a un posible vínculo con terrorismo, según ha señalado Alex Doran, responsable interino de la oficina del FBI en San Antonio.

Los servicios de emergencias han movilizado más de 20 recursos y han evacuado a todos los heridos en 47 minutos. Según el Gun Violence Archive, en lo que va de año se han registrado al menos 56 tiroteos masivos en Estados Unidos.

