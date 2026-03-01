Cientos de españoles atrapados en Oriente Medio tras la escalada contra Irán

La ofensiva conjunta de Estado Unidos e Israel contra objetivos en Irán, ha provocado un cierre en cadena del espacio aéreo en buena parte de Oriente Medio. Como consecuencia, cientos de españoles se encuentran atrapados en distintos puntos de la región, sin poder regresar a sus casas.

Las restricciones afectan a aeropuertos clave del Golfo y del entorno iraní, donde las autoridades han limitado o suspendido operaciones por motivos de seguridad, ante el riesgo de represalias y el aumento de la tensión militar. Varias aerolíneas europeas han cancelado rutas y desviado vuelos, dejando a pasajeros tirados en ciudades de conexión habituales.

30.000 españoles atrapados

Entre los afectados hay turistas, viajeros de negocios y españoles residentes en la zona. Muchos se encontraban haciendo escala cuando se anunció el cierre del espacio aéreo, lo que ha complicado aún más la reorganización de sus itinerarios. En total hay más de 30.000 españoles atrapados en distintos países, con miedo e incertidumbre. Algunos llevan horas —e incluso días— pendientes de una reubicación en vuelos alternativos, mientras las compañías intentan redibujar rutas evitando las áreas de mayor riesgo. "Esto está llenísimo de gente. Hay mujeres y niños", reconocía un español afectado.

Por otro lado se encuentran los españoles que viven en el país catarí, que están más tranquilos: "Las autoridades recomiendan estar en casa y no salir a la calle, aunque en el exterior parece que la vida está funcionando con normalidad", reconocía un español a Antena 3 Noticias.

Tania, otra española que se encuentra atrapada junto a su familia en Dubái, relataba su angustia ante los micrófonos: "No sabemos nada de la embajada, mi hijo mayor tiene TDHA, mi hermana está embarazada. Cuando se produjo esa cancelación en el aeropuerto, fue un caos".

No constan españoles heridos

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha activado los protocolos de asistencia consular y mantiene contacto con las embajadas y consulados en la región. Según fuentes diplomáticas, no constan españoles heridos por el momento, aunque sí un número creciente de personas que han solicitado apoyo para regresar en cuanto las condiciones lo permitan.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos españoles que permanezcan en sus lugares de alojamiento, sigan las indicaciones locales y estén en contacto con las oficinas consulares. La reapertura progresiva del tráfico aéreo dependerá de la evolución de la situación sobre el terreno y de las decisiones de seguridad que adopten los países afectados.

Mientras tanto, la incertidumbre domina en aeropuertos y hoteles, donde los españoles esperan noticias que les permitan planificar su regreso en un escenario marcado por la inestabilidad.

