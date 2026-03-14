Real Madrid - Elche: Horario, onces y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

El Real Madrid recibe este sábado (21:00 horas) en el Santiago Bernabéu al Elche en la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Los de Arbeloa llegan al duelo ante el conjunto ilicitano cargados de moral, tras la goleada (3-0) ante el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League. Con la vuelta en el Etihad Stadium fijada para el próximo martes, todo indica a que Arbeloa podría hacer algunos cambios en su once titular.

Pero el entrenador salmantino cuenta con ocho bajas para enfrentarse al Elche. El último en caer ha sido Ferland Mendy, con una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, que se une a una enfermería en la que permanecen Éder Militao, David Alaba, Álvaro Carreras, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Rodrygo.

Fran García es la opción más probable para el lateral derecho y Arbeloa tendrá que echar mano un partido más de la cantera, con Thiago Pitarch, ya consolidado en los últimos partidos, junto a jugadores como Manuel Ángel o Dani Yáñez.

Todo apunta a que Dani Carvajal y Raúl Asencio serán novedad hoy en defensa, para dar un respiro a Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger, que podrían descansar pensando en la vuelta en Manchester. Aurélien Tchouaméni también puede tener descanso hoy ante el Elche, ocupando Eduardo Camavinga su posición. Gonzalo García podría ser la otra novedad en el once del Real Madrid

El Elche aterriza en el Bernabéu, donde nunca ha ganado, en un mal momento, después de sumar siete derrotas y cuatro empates en lo que va de 2026. A un punto del descenso, el conjunto ilicitano podría acabar la jornada en posiciones de descenso si no gana en el coliseo blanco.

Eder Sarabia no podrá contar con Héctor Fort, en proceso de rehabilitación tras ser operado del hombro, ni con John Chetauya, que sigue acusando problemas musculares. El once del Elche podría ser el formado por Dituro; Josan, Chust, Affengruber, Pétrot, Valera; Villar, Febas, Neto; Álvaro Rodríguez y André da Silva.

Posibles onces del Real Madrid - Elche

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Fran García; Camavinga, Fede Valverde, Thiago, Güler; Vinícius y Gonzalo.

Elche: Dituro; Josan, Chust, Affengruber, Pétrot, Valera; Villar, Febas, Neto; Álvaro Rodríguez y André da Silva.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Elche de LaLIGA EA Sports

El Real Madrid - Elche, partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports, se jugará el sábado 14 de marzo a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu.

El partido Real Madrid - Elche se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de LaLiga EA Sports.