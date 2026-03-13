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Ferland Mendy, baja para la vuelta ante el Manchester City en el Etihad

El futbolista francés sufre "una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha". Mendy se pierde seguro el partido ante el Elche y la vuelta de octavos de la Champions League ante el Manchester City.

Ferland Mendy, en el partido ante el Manchester City

Ferland Mendy, en el partido ante el Manchester CityAFP7 / Europa Press

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El Real Madrid ha informado que Ferland Mendy sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, una lesión que se produjo el pasado miércoles en la ida de octavos de final de la Champions League ante el Manchester City.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Ferland Mendy por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución", informó la entidad madridista en un comunicado.

El lateral francés se lesionó en la primera parte del partido jugado en el Santiago Bernabéu, siendo sustituido en el descanso por Fran García. Pese a que el club blanco no determina el tiempo de baja, Mendy se perderá seguro el partido de este sábado ante el Elche y la vuelta de los octavos de final ante el Manchester City en el Etihad Stadium. Además, es duda para el derbi del 22 de marzo ante el Atlético de Madrid.

Habrá que ver cómo evoluciona la enfermería blanca, pero lo que es seguro es Arbeloa no podrá contar tampoco con Militao, Rodrygo, Alaba y Ceballos. También son seria duda para el duelo del próximo martes Mbappé, Bellingham y Carreras.

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