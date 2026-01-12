Los amargos siete meses de Xabi Alonso en su esperado regreso al Real Madrid

El Real Madrid ha decidido despedir este lunes a Xabi Alonso y ha nombrado a Álvaro Arbeloanuevo entrenador del primer equipo. Una decisión que nadie esperaba después de que el conjunto blanco perdiera (3-2) ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, un resultado que parecía salvar la cabeza del tolosarra tras competir ante los de Flick e incluso gozar de un par de ocasiones claras para forzar los penaltis en la recta final del partido. Con la enigmática fórmula "de mutuo acuerdo", el club blanco anunciaba el final del tolosarra en el banquillo blanco, solo siete meses después de su llegada desde Alemania.

Y es que el pasado 25 de mayo se anunciaba la contratación de Xabi Alonso, un fichaje para reemplazar a Carlo Ancelotti y dotar al equipo de un entrenador que había brillado en Alemania al frente del Bayer Leverkusen, conquistando la primera Bundesliga de la historia del club alemán. El tolosarra llegaba como un entrenador con un libreto moderno, uno de esos técnicos que toman decisiones y que implanta su estilo en sus equipos desde el primer minuto. Se esperaba un fútbol 'rock and roll', presión en todo el terreno de juego y un equipo asfixiando a los rivales en cada pérdida de balón. Se vislumbró algo en el Mundial de Clubes, pero todo despareció tras el comienzo de la temporada y, en especial, todo se torció tras ese enfrentamiento del tolosarra con Vinícius en el Clásico.

Xabi Alonso deja al Real Madrid segundo clasificado en LaLiga EA Sports, a cuatro puntos del Barcelona, clasificado entre los ocho primeros en la fase de liga de la 'Champions League' y en octavos de final de la Copa del Rey, competición donde este miércoles se mide al Albacete.

Un buen inicio de temporada hasta la derrota en el Metropolitano y el desplante de Vinícius

En total, Xabi Alonso ha dirigido como entrenador del Real Madrid 35 encuentros, con un balance de 25 triunfos, cuatro empates y seis derrotas. El comienzo de la temporada fue bueno para el Real Madrid, pero todo comenzó a torcerse el pasado 27 de septiembre, en el Metropolitano. Ese día el Real Madrid caía goleado ante el Atlético de Madrid (5-2) y ahí surgieron las primeras dudas.

La reacción del Real Madrid fueron seis victorias consecutivas, incluida la del Clásico (2-1) del 26 de octubre. Pero ese día, pese a la victoria, algo se rompió entre el vestuario y Xabi Alonso. El desplante de Vinícius al ser cambiado ante el Barcelona, la disculpa posterior del brasileño sin incluir al tolosarra y el nulo respaldo del club al entrenador vasco viciaron el ambiente. No ayudaron la derrota ante Liverpool y los empates ante Rayo, Elche y Girona. El Real Madrid dilapidó la ventaja con la que salió del clásico y entregó el liderato en manos del Barcelona.

La dura derrota ante el Celta de Vigo y la posterior ante el City convirtieron cada partido del Real Madrid en un ultimátum para Xabi Alonso. El tolosarra fue salvando 'match-balls' (Alavés, Talavera, Sevilla, Betis y Atlético) hasta la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. La derrota ante los de Flick le ha acabado costando el puesto a un Xabi Alonso que llegó como el hombre elegido para revolucionar un equipo a la deriva y que se marcha del banquillo blanco siete meses después.