Los entrenadores que menos tiempo han durado en el Real Madrid: Xabi Alonso ya es uno de ellos

Xabi Alonso ha sido destituido "de mutuo acuerdo" como entrenador del Real Madrid232 días y 34 partidos oficiales después de que se hiciera oficial su contratación el 25 de mayo de 2025. El tolosarra de 43 años entra en el 'club' de entrenadores que menos tiempo han durado al cargo del primer equipo.

Alonso firmó hasta el 30 de junio de 2028 y solo ha podido durar algo más de siete meses y trece días desde su anuncio como nuevo entrenador hasta que Florentino Pérez ha dicho basta y este lunes 12 de enero se ha hecho oficial su destitución.

Su balance tras menos de ocho meses en el cargo es de cero títulos -solo pudo empezar y acabar el Mundial de Clubes 2025 y la Supercopa 2026- 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas, lo que equivale a un 70% de victorias, un porcentaje nada desdeñable. No obstante, su idea de juego nunca cuajó y tampoco consiguió imponerse en el vestuario, además de no convencer en ruedas de prensa ni despertar una gran confianza entre la parroquia madridista.

Ahora bien, su destitución, entre otras muchas cosas, le deja ahora como uno de los entrenadores que menos tiempo ha estado al frente del primer equipo. Recordamos a los técnicos que menos partidos/meses estuvieron en el banquillo madridista.

¿Qué entrenadores duraron menos en el Real Madrid?

1. José Antonio Camacho: 6 partidos.

2. Julen Lopetegui: 14 partidos.

3. García Remón: 21 partidos.

4. Arsenio Iglesias: 21 partidos.

5. Rafa Benítez: 25 partidos.

6. Juande Ramos: 27 partidos.

7. Santiago Solari: 32 partidos.

8. Xabi Alonso: 34 partidos.

Otro entrenador español que no le funciona a Xabi

Por otra parte, es destacable el hecho de que el último entrenador español que precedió a Xabi Alonso fue Julen Lopetegui, también vasco como Xabi, y que apenas duró en el cargo 126 días. Y es que desde que Florentino Pérez preside el Real Madrid (2000 a 2006 y 2009 a presente) y antes de que se hiciese oficial el fichaje del de Tolosa, los técnicos españoles le han durado una media de 144 días. Por ejemplo, tal y como hemos visto, el que menos estuvo al frente del equipo fue Camacho (117 días), después García Remón (101), López Caro (161 días) y Rafa Benítez 215 días. A pesar de eso, todos ellos aguantaron menos que Xabi...

Como dato, es la primera vez que el Real Madrid enlaza dos entrenadores seguidos españoles desde Camacho y García Remón (2004).

