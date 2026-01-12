Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
OFICIAL: Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid tras el cese de Xabi Alonso

El actual técnico del Castilla dirigirá al primer club después de que la entidad hiciera oficial su ascenso ocho minutos más tarde del cese de Xabi.

&Aacute;lvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real MadridEuropa Press

El Real Madrid ha hecho oficial este lunes, tan solo ocho minutos después del cese de Xabi Alonso, que Álvaro Arbeloa será el nuevo entrenador del club sustituyendo al técnico tolosarra. Un anuncio que ha visto la luz a las 18:19, tan solo ocho minutos después de que los blancos emitieran un comunicado anunciando el cese de Xabi "de mutuo acuerdo".

Arbeloa coge el testigo... ¡8 minutos después!

"El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo. Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025", dice la primera parte del mensaje.

En el comunicado también se recuerda el legado de Arbeloa como profesional: "Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió nuestra camiseta entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España. Con la selección española, Álvaro Arbeloa también formó parte de una época histórica, en la que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y 2 Eurocopas (2008 y 2012). Fue 56 veces internacional", se puede leer en la nota oficial del club.

La entidad merengue, en una sucesión de hechos completamente premeditada, anunció el cese de Xabi Alonso tras la derrota en la final de la Supercopa de España 2026, y menos de diez minutos después hizo oficial que el sustituto del vasco será su gran amigo Álvaro Arbeloa, quien estaba firmando una gran temporada en el primer filial manteniéndole en la cuarta posición de la tabla (playoffs).

Xabi dura siete meses y medio

Xabi, por su parte, deja el Real Madrid "de mutuo acuerdo" tal y como se detalle en el comunicado, tras siete meses y medio entrenando al club y sin haber conquistado ninguno de los dos títulos que disputó (Mundial de Clubes y Supercopa de España 2026). No obstante y pese a que su idea de fútbol nunca cuajó, su 'caída' comenzó en Anfield, siguió en Vallecas y en el Martínez Valero y vivió su peor momento con la derrota ante el Celta en el Bernabéu, unas semanas convulsas en las que el Madrid perdió los cinco puntos de diferencia con el Barça en Liga y cayó ante el City en Champions antes de claudicar este domingo en la final de la Supercopa de España.

