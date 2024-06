La reacción de Lamine Yamal tras aprobar la ESO: "Se lo he dicho a mi madre y me he ido contento"

El español Lamine Yamal es el jugador más joven en participar en una EURO, ya que saltó al campo contra Croacia el 15 de junio de 2024 con 16 años y 338 días. Como miles de chavales esta semana, ha conseguido el título de la ESO. ¿Su reacción? La de cualquier hijo: "He apagado el móvil, se lo he dicho a mi madre y me he ido contento". Y a cuántas madres les sonará esta comida favorita: "Pollo rebozado con patatas fritas".

Aunque tan joven, ya no sabe lo que es salir tranquilo por la calle: "Hay veces que llevo capucha, me tapo la boca y me reconocen por los ojos. Es increíble, no puedo. En Port Aventura iba tapado y justo vi a un grupo de niños con mi camiseta y me dio un poco de pena...". Lamine sorprende por el desparpajo y la frescura propias de su edad.

Ahora sueña con que este domingo se cante un gol suyo ante Georgia: "El domingo podrá", avisa. No le falta descaro, tampoco cuando revela cuándo cumplirá los 17 años: "El día 13 de julio, un día antes de la final; ojalá celebrar las dos cosas", se sinceró durante su entrevista en el programa 'Radioestadio Noche' de Onda Cero.

¿Por qué no va a los Juegos?

Lamine Yamal también explicó por qué no irá a París 2024: describe los Juegos Olímpicos como "de las cosas más grandes que se puede jugar", pero ha subrayado su "carga de minutos importante" a lo largo de la última temporada en el Barcelona, razón por la cual no ha sido incluido en la lista de Santi Denia.

"Para mí los Juegos Olímpicos es de las cosas más grandes que se puede jugar porque al final no se repite como una Champions que juegas cada año; es algo increíble poder jugar con tu selección eso, pero también es verdad que llevo una carga de minutos importante", detalló el internacional español.

"Este año doblando si me pasara algo, pues me enfadaría mucho conmigo mismo y yo creo que tengo tiempo para jugarlo"

"Siendo sincero conmigo mismo, quiero tener una carrera muy larga. Y por ejemplo, este año doblando si me pasara algo, pues me enfadaría mucho conmigo mismo y yo creo que tengo tiempo para jugarlo. Obviamente dependerá del seleccionador que esté en ese momento y me tendría que convocar, pero estaré dispuesto la próxima vez que haya Juegos Olímpicos", matizó el delantero del Barça.

"El Barça me dijo que es mi decisión al final, porque soy yo el que juega", abundó sobre esa decisión de no ir a los Juegos. "Es verdad que cada uno te recomienda cosas diferentes, pero hablando con mi familia y yo mismo pensaba que lo mejor era descansar y volver mejor para la siguiente temporada", aclaró Yamal sobre el evento parisino.

Cómo olvidar los problemas físicos de Pedri González tras haber jugado la EURO y los Juegos en el verano de 2021: "Se habla mucho de eso, pero yo creo que lo de Pedri no es por eso, encima él dice que no es por eso. Cada uno tiene un cuerpo diferente, juega unos partidos y juega más o menos. Y al final es por mí, porque es lo que he pensado yo y por las opiniones que me han dado también".

Récords de precocidad

"Sí pensaba que podía jugar tan joven, pero nunca en una Eurocopa", confesó al respecto de sus récords de precocidad. En el horizonte más cercano, el partido de octavos ante Georgia: "Muchas ganas porque ya estás en los octavos, donde es el momento importante porque todo lo que hemos hecho en fase de grupos no sirve de nada si el domingo nos eliminan", dijo.

"Tenemos eso bueno, ya haber jugado contra ellos, pero sabemos que no será el mismo partido porque saldrán con muchas más ganas", avisó Yamal sobre la selección del Cáucaso.

"Me acuerdo de todas las Eurocopas que he visto con mi padre tumbado en la cama y es un sueño"

En toda la EURO, España ha sido descrita como la mejor de la fase de grupos y el extremo del Barça coincidió en ello: "Yo creo que sí, pero tenemos que mostrarlo ahora, que es el momento donde ganas o te vas a casa", advirtió.

"Hay que tener confianza siempre", dijo de sí mismo. "Después del partido contra Albania, todo el mundo me dijo que tenía que chutar y ya me he dado cuenta", admitió entre risas.

Yamal también rememoró su infancia: "Desde muy pequeño llevo soñando con este momento. Me acuerdo de todas las Eurocopas que he visto con mi padre tumbado en la cama y es un sueño", recalcó.

"Llevo tanto tiempo soñando y pensando en meter un gol con el Barça o con la selección, que al final es imposible que me pese. Lo único que me da es ilusión, muchas ganas de seguir jugando", apuntó.

Relación con Fermín y Nico Williams

Además, habló sobre su buena relación con Fermín López y Nico Williams dentro y fuera del campo: "Siempre estoy con ellos. Nos llevamos muy bien entre todos, pero son los que se acercan más a mi edad y con los que me lo paso mejor".

"En los entrenamientos a lo mejor nos picamos a ver quién mete más goles y tal; pero luego en el campo intentamos ayudarnos, que el otro marque sobre todo, que el otro asista, se lo pase bien, que toque la pelota, etc. Yo creo que al final eso es lo más importante, para que los dos nos lo pasemos bien y podamos ayudar al equipo", argumentó.

Hansi Flick

Por otra parte, analizó el cambio de Hansi Flick por Xavi Hernández en el banquillo del Barça: "El día que se fue Xavi fue muy triste porque fue el entrenador que me dio la confianza y me hizo debutar. Y cuando vino Flick, pues con mucha ilusión. Es un entrenador que ha ganado títulos, ha ganado un sextete y con ganas de poder empezar con él".

Yamal tampoco esquivó preguntas sobre su futuro en la entidad culé: "Aún tengo contrato y queda bastante tiempo. Ahora lo importante es intentarme en lo que es ahora la Eurocopa, luego el Barça. Y nada, pues ya se verá cuando cumpla los 18 años", afirmó al respecto de un posible cambio en su contrato con el Barça.

¿Heredero del 10?

Llevar el número 10 a su espalda es aún una incertidumbre: "Primero ahora está Ansu y es su dorsal, hay que respetarle hasta que lo tenga él. En caso de que ya no esté y el Barça me lo ofrezca, siempre he dicho que mi sueño ha sido ese y que nunca diría que no a eso. Yo creo que ningún jugador en el mundo diría que no", apostilló.

Luego opinó sobre el presumible adiós de Marc Guiu a 'Can Barça'. "La gente dice que es por dinero, pero cada uno toma sus decisiones. Él sabrá por qué se ha ido, al final es el único que sabe todas las condiciones que le han puesto. Y le deseo todo lo mejor porque es mi amigo y ojalá que le vaya muy bien".

Comparaciones con Leo Messi

Por último, evitó compararse con el argentino Leo Messi: "Es el mejor jugador de la historia en mi opinión. Que te comparen con él es algo increíble, pero yo creo que no tiene nada que ver porque al final es que es el mejor y no hay nadie que se le pueda comparar, y menos yo que acabo de empezar. Pero ojalá tener la mitad de su carrera", apostilló.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com