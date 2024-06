Eurocopa 2024: cruces y horarios de las eliminatorias de octavos, cuartos y semifinales

El cuadro final de la Eurocopa 2024 de Alemania ya está fijado y las 16 mejores selecciones de Europa conocen su camino hacia la gran final que se disputará en el Estadios Olímpico de Berlín el próximo 14 de julio. La España de Luis de la Fuente, tras un pleno de victorias en la fase de grupos (Croacia, Italia y Albania), se medirá a Georgia en uno de los ocho duelos de octavos de final y el camino que espera es temible, con Alemania, Francia, Portugal y Países Bajos compartiendo lado del cuadro con el combinado español.

Los octavos de final comenzarán el próximo sábado 29 de junio con los dos primeros duelos de 1/8 de final: Suiza vs Italia y Alemania vs Dinamarca. Habrá que esperar hasta el domingo 30 de junio para ver en acción a España (se medirá a Georgia a las 21:00 horas en Colonia). Ese mismo día se jugará en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen el Inglaterra - Eslovaquia (18:00 horas).

El lunes 1 de julio se disputarán el Francia vs Bélgica (18:00 horas) en Düsseldorf y el Portugal vs Eslovenia (21:00 horas) en Frankfurt. La ronda de octavos de final se cerrará el martes 2 de julio con el Rumanía vs Países Bajos (18:00 horas) en Múnich y el Austria vs Turquía (21:00 horas) en Leipzig.

Octavos de final de la Eurocopa 2024

Suiza vs Italia (29 junio | 18:00 horas)

Alemania vs Dinamarca (29 junio | 21:00 horas)

Inglaterra vs Eslovaquia (30 junio | 18:00 horas)

España vs Georgia (30 junio | 21: 00 horas)

Francia vs Bélgica (1 julio | 18:00 horas)

Portugal vs Eslovenia (1 julio | 21: 00 horas)

Rumanía vs Países Bajos (2 julio | 18:00 horas)

Austria vs Turquía (2 julio | 21:00 horas)

Fechas y posibles cruces de los cuartos y las semifinales

Los cuartos de final de la Eurocopa 2024 se jugarán el viernes 5 y sábado 6 de julio. El ganador del España vs Georgia se verá las caras con el ganador del Alemania vs Dinamarca el 6 de julio (18:00 horas) en Stuttgart. Ese mismo día, a las 21:00 horas, se jugará otro partido de cuartos de final en Hamburgo entre el ganador del Portugal vs Eslovenia contra el Francia vs Bélgica.

Los ganadores de estos dos cuartos de final se verán las caras en la primera semifinal, el 9 de julio (21:00 horas) en el Allianz Arena de Múnich.

En el otro lado del cuadro, el primer cuarto de final se jugará en Gelsenkirchen el 6 de julio (18:00 horas) entre los ganadores del Inglaterra vs Eslovaquia y el Suiza vs Italia. El último cuarto de final se disputará ese mismo día en Berlín (21:00 horas) entre los ganadores del Rumanía vs Países Bajos y el Austria vs Turquía. Los ganadores de esos dos cuartos de final se medirán en la segunda semifinal de la Eurocopa el 10 de julio (21:00 horas) en Dortmund.

La gran final de la Eurocopa 2024 se jugará el domingo 14 de julio a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico de Berlín.

