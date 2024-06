España vs Croacia, fútbol en directo: Partido, goles y resultado de la Eurocopa 2024 (2-0)

Zlatko Dalic no dio atisbo a la sorpresa en once inicial para el duelo ante España, con Luka Modric como líder y Ante Budimir como referencia arriba. Ninguna sorpresa con el once inicial del primer rival de la Roja, que formará con su once de gala, el mismo con el que derrotó hace apenas unos días a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Livakovic bajo palos en otra gran cita europea, reforzado con una defensa de 4 en la que Pongracic y Sutalo formarán de centrales y en la que Gvardiol y Stanisic tendrán la difícil tarea de frenar a Nico Williams y Lamine Yamal, en lo que serán los enfrentamientos decisivos.

El centro del campo clásico, curtido en mil batallas, formado por Brozovic, Modric y Kovacic. Arriba, con Majer y Kramaric en las bandas, son el objetivo de nutrir de balones a un Ante Budimir que llegaba a la Euro pidiendo paso con 18 goles en el Osasuna.

Alineación completa: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Brozovic, Kovacic, Modric; Majer, Kramaric y Budimir.