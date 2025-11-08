Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rayo Vallecano - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga en directo

El líder de la Liga visita Vallecas, donde ha pinchado en cuatro de sus últimas cinco visitas. Consulta la hora, los posibles onces y dónde ver el Rayo-Real Madrid de la jornada 12.

Vinicius Jr durante el Rayo-Real Madrid de la temporada pasada

Vinicius Jr durante el Rayo-Real Madrid de la temporada pasadaEuropa Press

Después de un 'nuevo' pinchazo ante un grande, esta vez en la Champions, el Real Madrid busca llegar a otro parón de selecciones manteniendo o ampliando la ventaja respecto a Barça, Atleti y Villarreal en la Liga, donde lidera la tabla con cinco puntos respecto a los azulgranas.

El Madrid lleva tres años seguidos pinchando en Vallecas

El equipo de Xabi Alonso quiere olvidar lo antes posible la derrota en Anfield (1-0) con una importante victoria en Vallecas ante el Rayo, estadio en el que se ha dejado puntos en cuatro de sus últimas cinco visitas y donde no gana desde 2022 (tres años seguidos pinchando).

El Madrid llega como líder en solitario y después de haberse impuesto en 10 de los 11 partidos de Liga (solo perdió ante el Atlético), aunque, eso sí, llega tras caer en Champions, juega en un Vallecas últimamente 'maldito' para los merengues y con la baja importante de Tchouaméni. El Rayo, por su parte, ha vencido en seis de sus últimos ocho duelos oficiales entre todos los torneos, porque sí, el equipo de Vallecas juega esta temporada Liga, Copa y Conference League. El conjunto madrileño es 11º, con 14 puntos y a cinco del descenso, pero mucho tiene que cuidar y gestionar los esfuerzos Íñigo Pérez si quiere que a sus pupilos les dure el tanque lleno el máximo tiempo posible.

Vallecas suele ser un infierno para cualquier equipo, y es que ahí no gana cómodo nadie, ni Barça, ni Atleti ni Madrid, no obstante, apenas ha sumado 5 puntos de los 12 disputados esta temporada como local (3 goles a favor y 3 en contra).

Bajas y posibles alineaciones

En cuanto a las bajas, los locales tienen las ausencias de Mumin y Diego Méndez; mientras que los merengues no contarán con Carvajal, Mastantuono, Rüdiger y Tchouaméni.

Estas pueden ser las alineaciones de Íñigo Pérez y Xabi Alonso en el encuentro de esta tarde:

  • Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pedro Díaz, Ciss; De Frutos, Isi, Álvaro García; Alemao.
  • Real Madrid: Courtois; Carreras, Militao, Huijsen, Arnold; Valverde, Camavinga, Bellingham, Güler, Vinicius y Mbappé.

Horario y dónde ver el Rayo-Real Madrid

El partido de la jornada 12 entre Rayo Vallecano y Real Madrid se disputará este domingo 9 de noviembre a las 16:15 en el estadio de Vallecas, un duelo que podrás seguir en directo con la retransmisión, la última hora y el resultado en la web de Antena 3 Deportes.

