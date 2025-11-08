Djokovic se desfonda ante Musetti, levanta en Atenas su 101º título y se baja de las ATP Finals

Novak Djokovic ha levantado en Atenas su 101º título ATP tras imponerse a Lorenzo Musetti en una de las mejores finales de la temporada (4-6, 6-3 y 7-5 en tres horas de partido). Una noticia que se ha visto ciertamente opacada por el anuncio del balcánico minutos después: "Debo retirarme (de las ATP Finals) debido a una lesión que arrastro...". Lo que supone que su reemplazo será precisamente Musetti, que entra en el grupo de Alcaraz, De Miñaur y Fritz.

El de Belgrado salió victorioso de una batalla titánica ante el italiano, al que además, dejó fuera de las ATP Finals en un principio, pero que minutos después, tras su anuncio en Instagram, permitió que Lorenzo dispute la que será su primera copa de maestros.

Djokovic, por su parte, se pierde esta cita por segunda edición consecutiva. Eso sí, este domingo se convirtió en el primer campeón del ATP 250 de Atenas, Grecia, donde reside ahora tras los problemas con el gobierno serbio; además, este torneo es prácticamente 'suyo', ya que su hermano Djordje es el director.

Musetti no supo cerrarlo

Tanto el serbio como el italiano protagonizaron una final épica en Atenas -este año sustituyó al ATP 250 de Belgrado (Serbia)- en un encuentro que llegó a las 3 horas y que tuvo intercambios eternos que dejaron a Novak completamente exhausto a medida que avanzaba el encuentro. Musetti firmó un primer set perfecto (6-4), Djokovic resucitó en el segundo (3-6) y el tercero fue una batalla de principio a fin (5-7): Nole endosó el primer break, Musetti lo recuperó y cuando el italiano disfrutó de un 40-0 al servicio para ponerse 4-3 entró en crisis y dio vida a un rival que jamás rechaza los regalos. Aun así, Djokovic volvió a ceder su servicio, al igual que el italiano minutos después. Le faltó decisión a Lorenzo en los puntos decisivos, y Nole, que aguantó como un jabato las tres horas de batalla a sus 38 años, tiró de experiencia para levantar un trofeo seis meses después. Son nueve victorias en diez encuentros ante el transalpino.

Djokovic, segundo título de 2025... también de categoría 250

Djokovic, de 38 años, ha ganado dos títulos ATP en 2025, pero ambos de categoría 250 (Ginebra y Atenas), en una temporada muy complicada donde Sinner y Alcaraz le han frenado en instancias finales (ha perdido ante ambos en semifinales de Roland Garros, Wimbledon y US Open), además de perder una final de Masters 1.000 ante Mensik, unas semifinales en Shanghái ante Vacherot y caer en otros tres en su debut.

Eso sí, el vencedor de 24 majors se ha hecho este sábado con su 72º título en pista dura, superando los 71 de Federer, y se queda ahora a solo dos de todos los torneos que alzó el suizo en toda su carrera (103), bastante más lejos queda Connors con 109. Además, el último que levantó un trofeo ATP con esa edad (o más) fue Rosewall en 1977.

No estará en las ATP Finals por segundo año consecutivo

Pese a la victoria, Novak Djokovic confirmó minutos después que no participará en las ATP Finals, torneo que ha ganado hasta en siete ocasiones, y que comenzará este domingo 9 de noviembre con el Alcaraz-De Miñaur y el Zverev-Shelton. El balcánico iba a enfrentarse a Alcaraz, De Miñaur y Fritz, por lo que ahora, su sustituto, Musetti, ocupará su lugar.

"Tenía muchas ganas de competir en Turín y dar lo mejor de mí, pero después de la final de hoy en Atenas, me entristece compartir que debo retirarme debido a una lesión que arrastro. Lamento mucho a los aficionados que esperaban verme jugar: su apoyo significa muchísimo para mí. Deseo a todos los jugadores un torneo increíble y no puedo esperar para volver pronto a la pista con todos vosotros", escribió Novak en una historia en su perfil de Instagram.

