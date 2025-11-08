Fernando Alonso activa el 'modo defensa' en Brasil y firma un gran sexto en la sprint

Fernando Alonso ha sumado tres puntos en la sprint del GP de Brasil -penúltimo de la temporada- tras finalizar sexto, justo por delante de Hamilton, y después de 24 vueltas en 'modo defensa', donde estuvo a solo dos de retener a un Leclerc (5º) con mucho más ritmo. Verstappen fue quinto, Piastri se salió en la vuelta 8 y Bortoleto sufrió un durísimo accidente en la recta final.

Una sprint muy accidentada: Piastri, Hulkenberg, Colapinto... y Bortoleto

Pero qué bonito es Interlagos... El que para muchos es el mejor circuito del calendario y uno de los fines de semana más apasionantes del año no parece decepcionar lo más mínimo. Y esto acaba de empezar. Ya en la salida, Verstappen necesitó solo de unos metros para adelantar a Fernando, y Hamilton fue el que más posiciones ganó (11 al 8), pero tampoco hubo muchos más cambios en la parte delantera de la parrilla. Alonso, con medios, pudo aguantar las embestidas de los Ferrari (blandos) hasta que Piastri se fue contra las protecciones, seguido de Hulkenberg y Colapinto segundos después. Los tres accidentes se produjeron tras pisar un piano repleto de agua. Primero salió el Safety y después la bandera roja por graves daños en las protecciones.

Norris sigue abriendo brecha

Apenas 20 minutos después se reanudó la prueba y pese a unas últimas vueltas de cierto sufrimiento para Norris, el británico firmó una victoria clave para asentarse en el liderato y ganarle otros ocho puntos más a su compañero, que parece psicológicamente hundido tras las últimas semanas. Antonelli y Russell completaron el podio; Verstappen, 'irreconocible', terminó cuarto.

Bestial defensa de Alonso a los Ferrari

Y no es porque sea español, pero Fernando Alonso, a sus 44 años, se vio obligado a activar el 'modo defensa' durante las 24 vueltas de la sprint. Perdió la posición con Max, después ganó la de Piastri y durante toda la prueba tuvo a Leclerc pegado a su caja de cambios. El monegasco, con mucho más ritmo en su Ferrari, le adelantó a falta de dos vueltas para el final tras un pequeño error en la frenada del español, pero Hamilton se quedó con las ganas 'impedido' por el grave accidente de Bortoleto, que prácticamente voló por los aires al intentar adelantar en la curva 1 y provocó una doble bandera amarilla que impidió el ataque del inglés a su excompañero en McLaren.

Alonso sudó de lo lindo para firmar un gran sexto que le aporta tres puntos en el Mundial, los cuales le sirven además para ganar las posiciones a Sainz (11º) y Hajdar (10º) en la clasificación. Además, el de Oviedo puntuó en una sprint por primera vez desde Qatar 2023. Carlos, a su vez, salió último tras la mala qualy del viernes y terminó 15º. Norris afronta la qualy y la carrera del domingo con 9 puntos respecto a Piastri y 39 con Verstappen.

Grave accidente de Bortoleto

No obstante, lo mejor de la sesión fue saber que Bortoleto salió por su propio pie después de uno de los accidentes más peligrosos de los últimos tiempos en F1. Se pasó de frenada en la 1 a mucha velocidad, chocó contra las protecciones y después salió disparado para volver a impactar con el muro. Piloto a salvo pero coche completamente destrozado. No podrá participar en la clasificación de esta tarde a las 19h.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.