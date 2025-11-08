Alonso, 11º, y Verstappen se desinflan en Interlagos: ¡el holandés cae en Q1 por primera vez desde 2021!

La película en el GP de Brasil cambió casi por completo en apenas unas horas. Solo Norris cumplió con las expectativas -sumó una nueva pole y saldrá primero- pero la clasificación presenció sorpresas por doquier: la eliminación de los dos Red Bull en Q1, incluido Verstappen claro (no caía tan pronto desde Rusia 2021), los KO de Alonso, Hamilton y Sainz en Q2, la presencia de Hulkenberg, Gasly y los dos RB en Q3 y el ver a Bearman luchando por la pole.

Verstappen, KO en la Q1... primera vez desde 2021

Que no ha pasado en la qualy de este sábado en Interlagos. En primer lugar, Max Verstappen, incómodo y sin encontrar ritmo alguno en su monoplaza durante todo el fin de semana, cayó en la Q1 por primera vez desde Rusia 2021, pero esta vez fue por puro ritmo y sin cumplir sanción alguna (no pasaba esto desde 2018). También fue eliminado su compañero Tsunoda, pero eso ya no es sorpresa. Se salvaron por los pelos Antonelli y Hulkenberg, que minutos después estarían en Q3 y el italiano, directamente, partirá segundo.

Alonso, quinto ayer... saldrá 11º el domingo

Sí sorprendió en la Q2 las eliminaciones de Alonso y Hamilton, el español clasificó quinto este pasado viernes y en la sprint del sábado finalizó sexto, sin embargo, en la tarde de hoy emergieron de la nada los RB, el Haas de Bearman y hasta el Alpine de Gasly. De no creer... quedaron fuera Fernando (11º), Carlos Sainz (15º) y Lewis Hamilton (13º).

Los españoles tendrán una carrera complicada, especialmente el madrileño, pero 'Magic', al menos ya tiene asegurados los tres puntos de la sprint, y este domingo podría escalar posiciones con una buena salida o algún toque por arriba. Justo por delante saldrán Hulkenberg, Piastri y Bearman, que a priori puede que tengan un ritmo parecido al Aston Martin.

Ya en la Q3, Norris firmó una última vuelta magistral pasar del décimo a la pole, Antonelli (2º) se quedó a menos de dos décimas, Leclerc fue tercero y Piastri, de nuevo, tendrá que remontar desde la cuarta posición para no seguir 'desangrándose' ante su compañero, que ya ha puesto la directa hacia el título.

Parrilla para la carrera del GP de Brasil

