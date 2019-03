Rakitic: "Quitar a Messi, Suárez o Neymar es como quitarle el chupete a un bebé"

El centrocampista croata del FC Barcelona, Ivan Rakitic, ha asegurado que para Leo Messi, Luis Suárez o Neymar Jr. el hecho de no jugar "es como quitarle el chupete a un bebé", de modo que comprende que no se vean afectados por las pocas rotaciones, y que por su parte solo tratan de "hacerles un poquito mejores", ya que "llena de orgullo tenerles" en el equipo, que este martes se enfrenta al Arsenal en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (20.45 horas).

"Si la gente está contenta, nosotros todavía más. Te llena de orgullo tenerles. Y no es que no descansen, es que para ellos no jugar es como quitarle el chupete a un bebé. Lo necesitan. Por nuestra parte, solo intentamos hacerles un poquito mejores. Sabemos que gracias a ellos tres somos un equipo diferente, y hay que aprovecharlo", comentó Rakitic sobre sus compañeros.

Además, respecto al argentino y el hecho de que no le haya anotado nunca ningún gol al que mañana será el portero rival, Petr Cech, el croata deseó que pueda "cambiarlo mañana" ante "uno de los mejores porteros de la actualidad, y puede que de la historia".

"Si mañana no marca, espero que otro pueda hacerlo. El Arsenal es un equipo muy completo que está en un momento bueno, y conociendo a su míster -Arsène Wenger- saldrán al cien por cien mañana. Tenemos que preparar muy bien el partido porque juegan en su estadio y con su gente, y apretarán un poquito más", valoró Rakitic.

Del mismo modo, reconoció que los azulgrana viven "un momento dulce" que hace que traten de "seguir esta línea" ante los londinenses en el imponente Emirates Stadium, aunque su filosofía implica ganar "sea cual sea el estadio" porque "esta camiseta, aunque no te obligue a ganar, te hace intentarlo cada partido".