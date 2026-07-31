Esta es la millonaria cifra que deberá pagar el Madrid si quiere hacerse con Rodri

El Real Madrid parece estar decidido a hacerse con los servicios de Rodri Hernández este mismo verano. Tras semanas de rumores y especulaciones, las negociaciones ya han comenzado y el Manchester City a puesto sobre la mesa el precio en el que han tasado la salida del centrocampista de 30 años: 75 millones de euros.

La información, adelantada por el periodista Patrick Berger, de Sky Sports Alemania, apunta a que ambas entidades mantienen contactos directos para cerrar la operación. Mientras el City se mantiene firme en su valoración, el Real Madrid trabaja para reducir la cifra y alcanzar un acuerdo más favorable para las arcas blancas.

En el Santiago Bernabéu consideran a Rodri la prioridad absoluta para reforzar el centro del campo y, aunque el mediocentro finaliza contrato el próximo verano, la dirección deportiva está dispuesta a realizar un importante esfuerzo económico para incorporarlo este mismo mercado. Sin embargo, la cantidad que el Real Madrid considera ofrecer al conjunto de Enzo Maresca ronda los 50 millones de euros, a los que se sumarían diferentes variables por objetivos, lo que elevaría un poco más la operación. Sin embargo, la propuesta sigue estando alejada de las expectativas de los Citizen.

La diferencia entre ambas posturas, separadas por unos 25 millones de euros, mantiene abiertas las conversaciones. No obstante, el optimismo ha crecido en las últimas semanas, especialmente después de que el Real Madrid dejara atrás las dudas iniciales sobre la conveniencia de acometer una operación de esta magnitud. Además, la postura del jugador, que estaría interesado en fichar por el Real Madrid para volver a España, resulta un factor decisivo que podría facilitar la operación. El futbolista, que tiene contrato hasta junio de 2027, habría rechazado ya varias ofertas de renovación del City, dejando clara su postura.

Por su parte, el Manchester City considera que los 75 millones reflejan el valor de uno de los mejores centrocampistas del mundo y de una pieza fundamental en el esquema del equipo inglés desde su llegada del Atlético de Madrid en 2019. Con las negociaciones ya iniciadas y las posiciones de ambos clubes definidas, el acuerdo podría acelerarse en los próximos días.