Abel Antón, Martín Fiz y Fermín Cacho se reúnen tres décadas después de cambiar la historia del atletismo español

A punto de cumplirse 34 años del histórico oro logrado por Fermín Cacho en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, Abel Antón, Martín Fiz y el propio Fermín Cacho se han reunido este viernes en Novelda para participar en una jornada que une deporte, territorio y empresa con motivo de la 38ª Subida al Santuario de Santa María Magdalena. Tres leyendas del atletismo español y que marcaron un antes y un después en este deporte en España.

Y es que la emblemática prueba estrena este año una salida inédita desde la sede de Carmencita, símbolo de una colaboración que une a la compañía y al Club Atlético Novelda Carmencita desde 1993.

Fermín Cacho, quien tocó la gloria el 8 de agosto de 1992 en los JJOO de Barcelona 1992 con un oro en la prueba de 1.500, ha coincidido con otras dos leyendas del atletismo español como Abel Antón, doble campeón del mundo de maratón (Atenas 1997 y Sevilla 1999) y Martín Fiz, campeón del mundo de maratón en 1995.

Un recorrido con historia y cerca de 1.000 corredores

La 38ª Subida al Santuario de Santa María Magdalena se disputará el sábado 1 de agosto sobre un recorrido de 12 kilómetros que conecta algunos de los lugares más representativos de Novelda hasta alcanzar el Santuario de Santa María Magdalena antes de regresar a la pista municipal de atletismo.

"Tras casi cuatro décadas de historia, la carrera se ha consolidado como una de las citas deportivas más emblemáticas de la provincia de Alicante, reuniendo cada año a corredores populares, clubes y atletas de diferentes puntos de España. La organización prevé rozar nuevamente el millar de participantes en una edición que también conmemora el 30º Trofeo Carmencita", informa GrupoIdex.

"Con la visita de Abel Antón, Martín Fiz y Fermín Cacho, Carmencita y el Club Atlético Novelda Carmencita buscan reivindicar el papel que el deporte desempeña como herramienta de cohesión social, promoción de hábitos saludables y desarrollo del territorio, demostrando que la colaboración entre empresa, club y ciudad puede convertirse, durante más de tres décadas, en una auténtica historia de éxito", añade GrupoIdex.

La empresa Carmencita lleva realizando una colaboración con el Club Atlético Novelda Carmencita, desde 1993. "Fruto de ese compromiso, la edición de este año incorpora una imagen cargada de simbolismo. Por primera vez, la salida oficial de la Subida al Santuario tendrá lugar junto a las nuevas instalaciones de Carmencita, uniendo el futuro de la compañía con una prueba que forma parte del patrimonio deportivo y social de Novelda desde hace 38 años".