¿Por qué los aviones no pueden sobrevolar la casa de Leo Messi?

Fue el Presidente de Vuelling el que hace unos meses desataba la polémica en una entrevista. Javier Sánchez-Prieto desvelaba que no podían pasar aviones por encima de la casa de Leo Messi. "No puedes pasar por alto donde vive Messi. Esto no sucede en ningún otro lugar del mundo", desveló.

El argentino vive en Gavá, a tan sólo diez kilómetros del aeropuerto del Prat. Una zona protegida donde existe una restricción ambiental que impide que los aviones puedan volar.

Este es según desveló el presidente de la compañía el motivo por el que no se puede ampliar el aeropuerto de El Prat.

Pero estas zonas mediambientalmente protegidas no son las únicas en las que el tráfico aéreo esta restringido. Hay otras como las que tienen patrimonio histórico o las regiones con conflictos conocidos o en casas históricas por donde tampoco pueden volar.