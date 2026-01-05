¿Puede la FIFA quitarle a Estados Unidos la sede y su participación en el Mundial 2026 por su intervención en Venezuela?

La reciente ofensiva militar de Estados Unidos en suelo venezolano ha puesto en el foco un dilema recurrente en el deporte cuando este tipo de sucesos ocurren: ¿Puede la FIFA sancionar a una federación por acciones de su gobierno?.

El reglamento establece que las federaciones deben respetar los principios de neutralidad política y y administrar sus asuntos de manera autónoma, sin injerencias externas de gobiernos, autoridades estatales u organismos públicos. Mediante este principio se busca proteger la independencia del fútbol y garantizar que los procesos deportivos y administrativos se lleven a cabo de manera transparente y democrática.

Por ejemplo, la FIFA puede imponer sanciones (desde la suspensión hasta la expulsión de competiciones internacionales) cuando se comprueba que ha habido intervención directa del Estado en la gestión del fútbol, como la manipulación de elecciones o de decisiones administrativas. Los antecedentes de esta interpretación son los casos de la República del Congo, Pakistán, Kuwait y Kenia, que fueron sancionadas por injerencia gubernamental directa en la administración de su fútbol, pero no por conflictos armados o decisiones de política exterior.

Antecedentes históricos

Históricamente, ha habido federaciones que han sido suspendidas por esta organización debido a conflictos bélicos o discriminación. Son los casos de Yugoslavia en 1992, en plena guerra civil, Sudáfrica durante el apartheid o Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, cuando su federación fue directamente disuelta.

El caso más reciente y el que a todo el mundo le viene a la cabeza es Rusia, que fue excluida de todas las competiciones internacionales tras la invasión a Ucrania en 2022. Tanto la FIFA como la UEFA y el Comité Olímpico fueron tajantes al respecto y, de hecho, esta sanción sigue vigente.

A pesar de esto, tanto la FIFA como la UEFA justificaron esta medida como excepcional, basada en criterios de seguridad e integridad de las competiciones, más que en una sanción disciplinaria establecida en los estatutos.

¿Qué dice y que no dice la FIFA?

Los estatutos de la FIFA establecen principios claros de neutralidad política y religiosa, así como la prohibición de la discriminación y reconocen el respeto a los derechos humanos como marco general.

Sin embargo, no existe un artículo que sancione directamente a un país por decisiones de política exterior, operaciones militares o actos del gobierno fuera del entorno futbolístico. La FIFA no sanciona a los gobiernos, sino a sus federaciones, y lo hace en casos concretos:

Si hay injerencia del Estado en la federación y en la gestión de su fútbol.

y en la gestión de su fútbol. Violación grave del reglamento futbolístico.

del reglamento futbolístico. Riesgos comprobados para la seguridad de las competiciones.

para la seguridad de las competiciones. Decisiones respaldadas por sanciones internacionales formales (como el consejo de seguridad de la ONU).

En ese sentido, se pueden explicar las sanciones anteriormente mencionadas. Sudáfrica fue excluida por un sistema de discriminación que operaba también dentro del fútbol; Yugoslavia quedó fuera en los años 90 debido a una sanción internacional obligatoria y Rusia fue suspendida en un contexto de presión internacional y riesgo operativo para las competiciones.

Ninguna de estas decisiones fue "automática", sino más bien fruto de decisiones políticas extraordinarias y apoyadas por organismos internacionales. La FIFA no contempla el castigo directo a un país por sus acciones militares, a no ser que estas deriven en la intervención del gobierno en su federación, a un incumplimiento contractual grave o a un escenario internacional que haga inviable la competencia.

Por tanto, actualmente no existe ningún artículo dentro del reglamento permita a la FIFA castigar a Estados Unidos directamente y tampoco hay procesos abiertos ni solicitudes en ese sentido y el organismo no ha emitido una postura oficial al respecto de la intervención estadounidense en Venezuela. Así pues, cualquier repercusión futura dependerá más de la presión política o social o una decisión de un organismo internacional, más que de una base reglamentaria.

La FIFA otorgó el premio de la paz a Trump

El pasado 5 de diciembre, durante la ceremonia durante la ceremonia del sorteo del Mundial de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue galardonado con el Premio FIFA de la Paz. El presidente del organismo, Gianni Infantino, explicó que el reconocimiento se otorgó por los esfuerzos del mandatario en favor de la paz y la unidad a nivel global.

Ante las preguntas sobre la aparente contradicción entre este premio y su entonces promesa de atacar a Venezuela, Trump afirmó que su propósito era "salvar vidas". "Quiero realmente salvar vidas. No necesito premios. Necesito salvar vidas, y estamos salvando muchas vidas", declaró.

Días más tarde, el medio The Athletic informó que la organización sin ánimo de lucro FairSquare presentó una queja formal ante el Comité de Ética de la FIFA. En ella denuncia "reiteradas infracciones" al deber de neutralidad política del organismo por parte de su presidente, Gianni Infantino. Asimismo, FairSquare, organización centrada en los derechos de los trabajadores migrantes, la represión política y el deporte, solicitó la apertura de una investigación sobre el proceso mediante el cual Donald Trump recibió el Premio FIFA de la Paz.

