Video: Así ha sido la llegada de Nicolás Maduro a Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llegado este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal federal del sur de Nueva York, en Manhattan, donde comparecerá ante un juez sobre las 18:00 horas (12:00 hora local), tras haber sido capturado el pasado sábado en Caracas.

Una vez fueron trasladados a los Estados Unidos por miembros de la DEA, Maduro y Flores ingresaron en la prisión federal Metropolitana de Brooklyn. Después se les llevó a un campo en las afueras de la ciudad, desde donde fueron introducidos en un helicóptero que los llevó hasta un helipuerto cercano al tribunal federal del sur de Nueva York.

Una vez aterrizados, el presidente de Venezuela y su mujer fueron conducidos en un convoy de cinco vehículos escoltados por un gran número de agentes de policía hasta el tribunal, según las imágenes difundidas por los medios de comunicación estadounidenses.

La comparecencia de este lunes supone la primera vez que Maduro se presenta ante la justicia estadounidense, después de que el Departamento de Justicia hiciera pública el pasado sábado una acusación formal en su contra por delitos relacionados con narcotráfico, presentada originalmente en 2020. Se le acusa de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para usar esas armas.

