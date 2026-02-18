Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Pedro Sánchez

Sánchez viaja a una Cumbre sobre IA en la India en medio de la batalla emprendida contra las grandes plataformas tecnológicas

Pedro Sánchez ya está en la India, el presidente participará en una cumbre sobre Inteligencia Artificial justo coincidiendo con la campaña emprendida contra las grandes plataformas tecnológicas.

Pedro Sánchez con Narendra Modi

Pedro Sánchez asiste en la India a la Cumbre sobre IA | Europa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Pedro Sánchez ya está en Nueva Delhhi. El presidente del Gobierno español participará en una cumbre sobre Inteligencia Artificial justo coincidiendo con la campaña emprendida contra las grandes plataformas tecnológicas.

Sánchez ha viajado junto al ministro de Transformación Digital Óscar López y al ministro de Agricultura Luis Planas. El avión de la Fuerza Aérea Española aterrizó en el aeropuerto de la capital india a las 07:45 horas (02:17 GMT). La primera actividad de su agenda será un encuentro con inversores indios a los que explicará las oportunidades que ofrece España para sus negocios, y después se trasladará al Palacio Presidencial para su reunión con Narendra Modi, primer ministro indio.

Sánchez asistirá a la cena inaugural de la IV Cumbre del Impacto de la Inteligencia Artificial, donde pretende poner en valor el talento de España en el sector de la Inteligencia Artificial y defenderá que la ONU tenga un papel relevante en todo lo relativo a la gobernanza de la IA.

A la cumbre asistirá una veintena de líderes internacionales, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron, o el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el secretario general de la ONU, António Guterres.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

El milagro de Noa, salva su vida tras caerle encima un pino de 3.000 kilos: "No tengo ningún recuerdo"

Una joven sobrevive a la caída de un pino en su coche.

Publicidad

España

Pedro Sánchez con Narendra Modi

Sánchez viaja a una Cumbre sobre IA en la India en medio de la batalla emprendida contra las grandes plataformas tecnológicas

Marlaska

Marlaska, sobre la presunta agresión sexual del DAO de la Policía Nacional: "No sabíamos nada hasta ayer"

Papeletas en las urnas

Cuándo empieza la campaña electoral de Castilla y León 2026

Una joven sobrevive a la caída de un pino en su coche.
Temporal

El milagro de Noa, salva su vida tras caerle encima un pino de 3.000 kilos: "No tengo ningún recuerdo"

Salvador Illa
Salvador Illa

Salvador Illa rechaza una crisis de Govern y asegura que no va a someterse a una cuestión de confianza como pide Junts

Yolanda Díaz
SMI

Yolanda Díaz carga contra Garamendi y anuncia reformas para dar más poder a los trabajadores: "Cobra 23 veces el SMI"

La vicepresidenta segunda plantea cambios en la participación en los consejos de administración y critica que el presidente de la CEOE "cobra 23 veces el SMI".

María Jesús Montero
Anticorrupción

El Gobierno aprueba una ley anticorrupción con las medidas anunciadas tras el caso Koldo

En total, son 84 medidas. Entre ellas, se contempla la creación de una agencia independiente, un registro público de las empresas con prohibiciones para contratar con la administración y una mayor transparencia y control de las donaciones en los partidos políticos.

El saludo entre Pedro Sánchez y Felipe González en el Congreso

VÍDEO: El frío saludo entre Pedro Sánchez y Felipe González tras admitir que no votará al PSOE mientras él sea el candidato

Felipe VI en el Congreso

Felipe VI defiende en el Congreso que "la mejor forma de conmemorar la Constitución es cumplirla"

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, presiden el acto institucional que conmemora la Constitución de 1978

El Rey ensalza la Constitución en un homenaje marcado por la tensión entre González y Sánchez y por las ausencias nacionalistas

Publicidad