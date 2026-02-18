Sánchez viaja a una Cumbre sobre IA en la India en medio de la batalla emprendida contra las grandes plataformas tecnológicas

Pedro Sánchez ya está en Nueva Delhhi. El presidente del Gobierno español participará en una cumbre sobre Inteligencia Artificial justo coincidiendo con la campaña emprendida contra las grandes plataformas tecnológicas.

Sánchez ha viajado junto al ministro de Transformación Digital Óscar López y al ministro de Agricultura Luis Planas. El avión de la Fuerza Aérea Española aterrizó en el aeropuerto de la capital india a las 07:45 horas (02:17 GMT). La primera actividad de su agenda será un encuentro con inversores indios a los que explicará las oportunidades que ofrece España para sus negocios, y después se trasladará al Palacio Presidencial para su reunión con Narendra Modi, primer ministro indio.

Sánchez asistirá a la cena inaugural de la IV Cumbre del Impacto de la Inteligencia Artificial, donde pretende poner en valor el talento de España en el sector de la Inteligencia Artificial y defenderá que la ONU tenga un papel relevante en todo lo relativo a la gobernanza de la IA.

A la cumbre asistirá una veintena de líderes internacionales, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron, o el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el secretario general de la ONU, António Guterres.

