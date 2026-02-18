Carlos Alcaraz y su colección de highlights ante Arthur Rinderknech

El International Tennis and Squash complex de Doha pudo comprobar este martes que no existe mayor espectáculo a día de hoy en el planeta tenis que ver jugar a Carlos Alcaraz Garfia. El murciano, en modo campeón, prolongo su excelso momento de forma que le llevó a conquistar el Open de Australia hace solo dos semanas y ofreció una clase magistral de tenis en su estreno en Doha ante el francés Arthur Rinderknech. El fenómeno de El Palmar movió su raqueta como el mago su varita mágica, golpes increíble y solo al alcance del tenista de El Palmar.

Y todo en un duelo muy exigente y ante un Arthur Rinderknech que plantó mucha cara y que incluso gozó de dos bolas de set en la segunda manga para llevar el duelo al tercer set. Pero Carlos Alcaraz salvó con valentía y mucho tenis esos dos puntos para forzar un tie-break donde acabó cerrando el partido (6-4 y 7-6(5) ). El público de Doha, capital de Qatar, se lo paso en grande viendo en acción al ganador de siete grand slam. Y es que no hay jugador con tal repertorio de golpes y recursos en todo el circuito.

Para empezar, el murciano ofreció una masterclass de voleas, dejando claro que cuenta con una muñeca de auténtico artista.

Lo bueno de Alcaraz es que a esa finura y delicadeza en algunos golpes, también une un golpeo de derecha y revés estratosférico. El tenista murciano, que va en Doha a por su 26º título ATP, descosió la bola con la derecha y el revés.

El colofón del show Alcaraz en Doha llegó en el último punto: el murciano si invirtió con la derecha, desplazó a Arthur Rinderknech de un lado a otro y finalizó el duelo con una derecha paralela en carrera que ya comienza a ser marca de la casa.

Sin tiempo para el descanso, Carlos Alcaraz volverá a saltar a la pista este mismo miércoles para medirse al también francés Valentin Royer, en el segundo turno de la tarde en la pista central, aproximadamente a las 19:00 horas.

El año pasado, Alcaraz cayó en los 1/4 de Doha ante Jiri Lehecka. Ya está a un paso de igualar su resultado de la temporada pasada, pero este Alcaraz no parece tener freno. Veremos si Valentin Royer encuentra la fórmula para neutralizar a un jugador que está en trance desde el comienzo de año.