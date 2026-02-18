Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Aterriza en Venezuela el primer vuelo de Air Europa desde España, tras 3 meses sin servicio

Después de casi tres meses sin operaciones entre España y Venezuela ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Es además, el primero desde Europa tras la captura de Nicolás Maduro a principios de enero en una operación militar estadounidense.

Vuelo de Air Europa

Miriam Vázquez
Publicado:

Aterriza en Venezuela el primer vuelo de Air Europa, tras casi tres meses sin operaciones entre España y el país suramericano. El vuelo salió del aeropuerto madrileño de Barajas y aterrizó en el país latinoamericano cerca de las 21:00 hora venezolana (1:00 GMT del 18 de febrero).

Air Europa se convierte en la primera aerolínea española que reanuda el servicio con Venezuela. Plus Ultra lo hará a principios de marzo e Iberia en abril.

En su página web, la aerolínea confirma que en febrero operará entre Madrid y Caracas los martes, viernes y domingo (días 17, 20, 22, 24 y 27); y, en marzo, los martes, jueves, viernes y domingo (días 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 y 20); mientras que, para los vuelos a partir del 21 de marzo, informará de cualquier novedad a través de sus canales habituales.

Este vuelo se produce después de que se hayan levantado las restricciones que afectaron a la conectividad a finales de noviembre y las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y su homóloga europea, AEASA, de no volar al país.

