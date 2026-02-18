Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Salvador Illa rechaza una crisis de Govern y asegura que no va a someterse a una cuestión de confianza como pide Junts

Salvador Illa ha dado su primera entrevista después de haber estado un mes de baja por una osteomielitis.

Miriam Vázquez
Publicado:

Salvador Illa confiesa que lo ha pasado mal. En su primera entrevista tras estar un mes de baja por una osteomielitis púbica ha hablado de todo lo ocurrido en este tiempo.

En una entrevista en TV3 ha explicado que en un primer momento se sospechó de una lesión medular. En lo que se refier al ámbito político rechaza una crisis de gobierno y niega que vaya a remodelar a su equipo después la crisis en Rodalies tras el accidente mortal de Gelida (Barcelona).

El president ha puesto en valor el trabajo de Sílvia Paneque y ha lamentado que el Parlament la haya reprobado: "Ha dado la cara, ha dado explicaciones".

Preguntado sobre si se someterá o no a la cuestión de confianza que pide Junts la respuesta es no. No considera que la decisión que tomó el Parlament de investirle como presidente "esté en entredicho".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en

