Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Copa del Rey 2025 - 2026

Oficial: La final de la Copa del Rey, el sábado 18 de abril a las 21:00 horas

La Federación Española de Fútbol (RFEF) hace oficial el día y la hora de la final de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja.

El Estadio de la Cartuja en Sevilla, escenario de la final de la Copa del Rey

El Estadio de la Cartuja en Sevilla, escenario de la final de la Copa del ReyEfe

Publicidad

La final de la Copa del Rey 2025/26 se disputará en el estadio La Cartuja de Sevilla el próximo sábado 18 de abril a partir de las 21:00 horas (horario peninsular), según ha hecho oficial este miércoles la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"A falta de dilucidar durante las próximas semanas qué dos equipos obtendrán su billete para poder disputarla, la gran fiesta del fútbol español dispone ya de fecha oficial para su celebración: sábado 18 de abril a partir de las 21:00, hora peninsular", informa la RFEF.

"El estadio La Cartuja de Sevilla albergará por séptimo año consecutivo el encuentro del que saldrá el vencedor de la competición con más historia de nuestro fútbol", añade el organismo presidido por Rafael Louzán.

En principio el encuentro se iba a disputar el 25 de abril, pero al coincidir con la Feria de Abril en la capital hispalense y el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez de la Frontera (Cádiz), dos grandes acontecimientos, se decidió cambiar el día.

Ahora mismo aún están por decidirse los dos finalistas de la Copa del Rey. En los partido de ida la Real Sociedad y el Atlético de Madrid cobraron ventaja. Los donostiarras ganaron (0-1) en San Mamés ante el Athletic y el partido de vuelta se jugará en el Reale Arena el miércoles 4 de marzo.

Por su parte, el Atlético de Madrid goleó (4-0) al Barcelona en el partido de ida de semifinales en el Metropolitano y visitará el Camp Nou el martes 3 de marzo.

"La disputa en fin de semana del encuentro facilitará el desplazamiento de los aficionados, garantizando el apoyo a los equipos finalistas y el colorido en las gradas característico de un gran espectáculo como el que se vivirá en la capital hispalense", apunta la RFEF.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Arbeloa apunta alto: "A Mourinho le deseo lo mejor, pero mi objetivo es eliminar al Benfica"

Álvaro Arbeloa en rueda de prensa

Publicidad

Deportes

Un perro lobo en mitad de la pista de esquí de fondo de Tesero

Un perro lobo se cuela en plena competición en los JJOO de Milano Cortina

Gianluca Prestianni y Vinícius pelean por un balón en el Estadio da Luz

La UEFA abre una investigación por los presuntos insultos racistas de Gianluca Prestianni a Vinícius en Lisboa

El Estadio de la Cartuja en Sevilla, escenario de la final de la Copa del Rey

Oficial: La final de la Copa del Rey, el sábado 18 de abril a las 21:00 horas

Carlos Alcaraz celebra la victoria ante Arthur Rinderknech
ATP500 Doha

Carlos Alcaraz y su colección de highlights ante Arthur Rinderknech

Kylian Mbappé, en defensa de Vinícius en el Estadio da Luz
Fútbol

Kylian Mbappé pide ser contundente con Prestianni: "Un jugador así no merece jugar más la Champions"

Gianluca Prestianni se encara con Vinícius
Champions League

Gianluca Prestianni niega los insultos racistas a Vinícius: "Malinterpretó lo que cree haber escuchado"

El futbolista del Benfica niega las acusación de racismo de Vinícius y lamenta "las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid".

Arthur Rinderknech felicita a Carlos Alcaraz en la red
ATP500 Doha

La frase de Arthur Rinderknech tras perder ante Carlos Alcaraz que resume el sentir del circuito

El tenista francés acabó resignado y rendido una vez más ante un Alcaraz que salvó dos bolas de set en la segunda manga para cerrar el partido en el tie-break.

Gianluca Prestianni conversa con los jugadores del Real Madrid

La defensa del Benfica a Gianluca Prestianni: "Los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado"

Mourinho conversa con Vinícius en el Estadio da Luz

Mourinho: "Vinícius me dice una cosa y Prestianni me dice otra..."

Vinícius pide explicaciones en el Estadio da Luz

Vinícius señala a Prestianni: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

Publicidad