Oficial: La final de la Copa del Rey, el sábado 18 de abril a las 21:00 horas

La final de la Copa del Rey 2025/26 se disputará en el estadio La Cartuja de Sevilla el próximo sábado 18 de abril a partir de las 21:00 horas (horario peninsular), según ha hecho oficial este miércoles la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"A falta de dilucidar durante las próximas semanas qué dos equipos obtendrán su billete para poder disputarla, la gran fiesta del fútbol español dispone ya de fecha oficial para su celebración: sábado 18 de abril a partir de las 21:00, hora peninsular", informa la RFEF.

"El estadio La Cartuja de Sevilla albergará por séptimo año consecutivo el encuentro del que saldrá el vencedor de la competición con más historia de nuestro fútbol", añade el organismo presidido por Rafael Louzán.

En principio el encuentro se iba a disputar el 25 de abril, pero al coincidir con la Feria de Abril en la capital hispalense y el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez de la Frontera (Cádiz), dos grandes acontecimientos, se decidió cambiar el día.

Ahora mismo aún están por decidirse los dos finalistas de la Copa del Rey. En los partido de ida la Real Sociedad y el Atlético de Madrid cobraron ventaja. Los donostiarras ganaron (0-1) en San Mamés ante el Athletic y el partido de vuelta se jugará en el Reale Arena el miércoles 4 de marzo.

Por su parte, el Atlético de Madrid goleó (4-0) al Barcelona en el partido de ida de semifinales en el Metropolitano y visitará el Camp Nou el martes 3 de marzo.

"La disputa en fin de semana del encuentro facilitará el desplazamiento de los aficionados, garantizando el apoyo a los equipos finalistas y el colorido en las gradas característico de un gran espectáculo como el que se vivirá en la capital hispalense", apunta la RFEF.