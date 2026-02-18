Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detienen a un joven armado con una escopeta, vestido con traje militar y con una máscara de gas a las puertas del Capitolio

La policía de Estados Unidos ha detenido a un hombre armado, vestido con traje militar táctico, con una máscara de gas y armado. Ha sido arrestado a las puertas del Capitolio.

Miriam Vázquez
Publicado:

Tiene 18 años, ha sido identificado como Carter Camacho y ha sido arrestado a las puertas del Capitolio de Estados Unidos.

El joven salió de una camioneta Mercedes blanca que estaba estacionada en la Avenida Maryland y corrió hacia el Capitolio. Los agentes lo interceptaron al pie de una escalera próxima a la fachada oeste, le apuntaron con sus armas y le ordenaron que soltara la escopeta que llevaba.

El sospechoso no puso resistencia y obedeció de inmediato por lo que el incidente no dejó heridos ni supuso riesgos adicionales. El arrestado llevaba una escopeta cargada y vestía un chaleco táctico, guantes y munición adicional. En el interior del coche se encontró también un casco de Kevlar y una máscara de gas.

Esta semana no había sesión en el Congreso, pero está previsto que Donald Trump pronuncie desde allí el discurso de la Nación. Además, este episodio se produce en un contexto de aunmento de amenazas contra legisladores.

Según las primeras indicaciones el detenido es residente de Georgia y enfrenta cargos por actividades ilícitas, portación de un rifle sin licencia y posesión de arma de fuego y munición no registradas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

