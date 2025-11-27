Ilia Topuria no peleará en el primer trimestre de 2026: "Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal"

Bombazo en la UFC con la confirmación de que Ilia Topuria no peleará en los primeros tres meses de 2026. El campeón del peso ligero, cuyo último combate fue el pasado 28 de junio ante Charles Oliveira, ha asegurado en sus redes sociales que está pasando "por un momento delicado en mi vida persona" y que "no pelearé en el primer trimestre del año que viene".

"No pelearé en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible", ha explicado Ilia Topuria.

"No quiero retrasar la división. La UFC organizará los enfrentamientos necesarios, y en cuanto se resuelva el asunto, les informaré que estoy listo para mi regreso", ha aclarado el peleador hispano-georgiano.

Ilia Topuria (17-0) es uno de los mayores activos del Ultimate Fighting Championship, habiendo conquistado ya dos cinturones: el del peso pluma y el del peso ligero. En sus últimos tres combates ha noqueado a tres leyendas de la talla de Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira.

En los últimos días se venía hablando y mucho de quién sería el próximo rival de El Matador. Paddy Pimblett y Arman Tsarukyan eran los nombres que más sonaban para meterse en el octógono con el doble campeón de la UFC en los primeros meses de 2026, algo que ya no ocurrirá.