Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

UFC

Ilia Topuria no peleará en el primer trimestre de 2026: "Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal"

El campeón del peso ligero no peleará en los primeros tres meses de 2026 y la UFC le podría quitar el cinturón de las 155 libras u organizar un combate por el título interino.

Ilia Topuria levanta los brazos con sus dos cinturones de la UFC

Ilia Topuria levanta los brazos con sus dos cinturones de la UFCGetty Images

Publicidad

Bombazo en la UFC con la confirmación de que Ilia Topuria no peleará en los primeros tres meses de 2026. El campeón del peso ligero, cuyo último combate fue el pasado 28 de junio ante Charles Oliveira, ha asegurado en sus redes sociales que está pasando "por un momento delicado en mi vida persona" y que "no pelearé en el primer trimestre del año que viene".

"No pelearé en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible", ha explicado Ilia Topuria.

"No quiero retrasar la división. La UFC organizará los enfrentamientos necesarios, y en cuanto se resuelva el asunto, les informaré que estoy listo para mi regreso", ha aclarado el peleador hispano-georgiano.

Ilia Topuria (17-0) es uno de los mayores activos del Ultimate Fighting Championship, habiendo conquistado ya dos cinturones: el del peso pluma y el del peso ligero. En sus últimos tres combates ha noqueado a tres leyendas de la talla de Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira.

En los últimos días se venía hablando y mucho de quién sería el próximo rival de El Matador. Paddy Pimblett y Arman Tsarukyan eran los nombres que más sonaban para meterse en el octógono con el doble campeón de la UFC en los primeros meses de 2026, algo que ya no ocurrirá.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Merche García, la joven de 17 años que sueña con llegar a la UFC

Merche García, luchadora de MMA y grappling

Publicidad

Deportes

Isco y Amrabat se duelen tras la acción en el Villamarín frente al Utrecht

Isco se va lesionado ante el Utrecht... ¡por una patada de Amrabat!

Ilia Topuria levanta los brazos con sus dos cinturones de la UFC

Ilia Topuria no peleará en el primer trimestre de 2026: "Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal"

Dmitry Nuyanzin durante el reto que le ha costado la vida

Muere un influencer y entrenador de fitness tras ingerir 10.000 calorías al día para promocionar su programa de pérdida de peso

Alcaraz y Sinner disputan un punto en la final de Roland Garros
ATP

Jannik Sinner explica los mayores dificultades al jugar ante Carlos Alcaraz: "Prácticamente no tiene debilidades"

Carlo Alcaraz golpea una pelota en la pista central de Wimbledon
Tenis

Un tenista describe lo que supone enfrentarse a Carlos Alcaraz: "No quería jugar, solo quería irme a casa"

Merche García, luchadora de MMA y grappling
MMA

Merche García, la joven de 17 años que sueña con llegar a la UFC

La peleadora asturiana ya cuenta con tres campeonatos mundiales de Grappling y dos de MMA juvenil a su corta edad;. En enero viajará a México para preparar su debut en la UFC. Antena 3 Deportes ha hablado con Merche García.

Alba Redondo atiende a Antena 3 Deportes
Fútbol

Alba Redondo y la dedicatoria de sus goles a su tío fallecido: "Pienso que él me ayuda en cada golpeo"

La selección femenina de fútbol se prepara para disputar una vez más una final de la Nations League. Fueron campeonas en 2024 y buscan revalidar su título. Será una final a doble partido contra Alemania. Alba Redondo atiende a Antena 3 Deportes.

Muere un joven de 16 años al intentar hacer un mate en la India

Duras imágenes: Muere un joven de 16 años al hacer un mate y aplastarle la canasta

La jornada de pesca de Carlos Alcaraz

Las vacaciones de Carlos Alcaraz: adiós al platino, jornada de pesca y partido de NBA en Miami

El gol de Josema Giménez al Inter en el minuto 93

El cabezazo de Giménez al Inter en el 93' que emociona a los atléticos: "Un gol de todos mis seres queridos"

Publicidad