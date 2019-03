Platini retira su candidatura a presidir la FIFA

El presidente de la UEFA, Michel Platini, retirará su candidatura a presidir la FIFA para dedicarse a preparar su defensa ante las acusaciones de corrupción que ha recibido, anunció hoy el francés en una entrevista con el diario "L'Équipe".

"No me presentaré a la presidencia de la FIFA, retiro mi candidatura. No puedo más, ya no tengo el tiempo ni los medios de ir a ver a los electores, de reunirme con gente, de luchar contra los otros", aseguró Platini en la entrevista, publicada en la página web del periódico y que será difundida en su totalidad mañana.

El exfutbolista galo añade que ha elegido consagrarse a su defensa "por un caso en el que ya no se habla de corrupción ni de falsificación, en el que ya no hay nada".