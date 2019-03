¿Penalti o falta de Luis Suárez? La encuesta del Lyon tras el polémico penalti en el Barça vs Olympique

PARECE QUE EL URUGUAYO PISA AL ZAGUERO

El árbitro del Barça vs Lyon señaló pena máxima en primera instancia y el VAR, que revisó la jugada, no le corrigió. "Creo que lo piso yo sin querer y creo que me desestabiliza un poco y el árbitro lo puede pitar o no", reconoce Suárez.