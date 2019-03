Pellegrini, sobre Benítez: "Yo terminé el año, pero desde el principio sabía que no iba a seguir"

Manuel Pellegrini, entrenador del Manchester City, ha comentado la salida de Rafa Benítez como entrenador del Real Madrid. El técnico chileno declaró: "Yo terminé el año, pero sabía desde el principio que no iba a seguir al año siguiente. Tenía algunas diferencias con el presidente". No obstante, al exentrenador madridista no le ha extrañado la destitución de Benítez. "Lo que ha sucedido con Rafa no es raro cuando puedes observar lo que ha sucedido en el Real Madrid estos últimos seis años" añadía el chileno.

También ha hablado sobre las diferencias entre entrenar a un equipo grande de España e Inglaterra: “Siempre resulta difícil entrenar en equipos grandes. El Real Madrid es un club complicado, más que por el trabajo de entrenador en sí mismo, por la manera en la que se maneja el club. Respecto a entrenar en Inglaterra declaraba: "Aquí es muy diferente. Se piensa de distinta forma sobre el rol y la autoridad del entrenador. Ese es el motivo por el que cambian el entrenador cada año, aquí no echan al entrenador cuando un año no se gana un título, son proyectos diferentes de club”.